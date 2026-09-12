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Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

У повітрі знову запахло 2022 роком? Ми – на останньому відрізку нашої боротьби

glavcom.ua
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Економічні та моральні ресурси вичерпуються, популярність війни та здатність її продовжувати безкінечно падає
фото: depositphotos.com

Мета Росії зрозуміла

Останнім часом всім нам, особливо у Києві, почало здаватися, ніби ситуація для нас погіршується. ППО в дефіциті, дрони та ракети виносять наші склади, ТЦ та заправки. У повітрі ніби знову запахло 2022 роком.

Але не потрібно обманюватися картинкою. Ми маємо відділяти негативні побутові наслідки для кожного з нас від стратегічних наслідків для ходу війни.

У той час, як здається, що у Києві наближаються важкі часи, стратегічна ситуація для нас найкраща за весь час повномасштабного вторгнення.

Ми розбили російський Чорноморський флот, відрізали Крим, спричинили їм загальнонаціональну поливну кризу, знищили Wildberries і добиваємо Ozon, зруйнували велику кількість стратегічних підприємств, доводимо банківський сектор до фінансової кризи.

І наслідки цього, на відміну від розбитих заправок у Києві, для Росії є стратегічними. Тих же дронів на оптоволокні в них стало значно менше саме тому, що ми розбомбили їм єдиний завод, який це оптоволокно виготовляв.

Нарешті, вперше з 2022 року ми наступаємо з помітними результатами, які також можуть мати стратегічно важливі наслідки для ходу війни.

Але виглядаємо у вікно – і здається, що війна рухається у поганому для країни напрямку, хоча у військовому плані це не зовсім так. Страждаємо ми, мешканці міст, страждає бізнес, але на хід бойових дій та наші далекобійні санкції це не має визначального впливу.

Звичайно, такі удари погіршують наш економічний стан. Але в нас є тил та донори у вигляді Заходу, і забезпечення армії триватиме не зважаючи ні на що. У Росії тилу немає, за всі свої економічні та військові втрати вона платить з власної кишені.

Тож мета Росії зрозуміла – перед переговорами їй потрібно створити картинку та враження, а також дати пас нашим заокеанським друзям, щоб ті почали знову розповідати: у вас немає карт, Київ бомблять, йдіть на поступки Росії!

І тут і ми самі, і наші партнери маємо розуміти: повітряний терор міст – це лише відчайдушна спроба кремля створити ілюзію переваги в той час, як стратегічно вони цю війну програють. Повітряна війна міст ще ніколи не вирішувала долю протистояння.

Їхні економічні та моральні ресурси вичерпуються, популярність війни та здатність її продовжувати безкінечно падає. Ми на останньому відрізку нашої боротьби за свободу та незалежність. Тож треба вистояти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна бізнес завод військові Wildberries

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Єгор Чернєв

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