Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні

США з Європи нікуди не підуть
фото: depositphotos.com

Старий світ помирає, і це відбувається на наших очах

Якщо Трампу доведеться обирати між Гренландією та НАТО, він, цілком реально, може обрати Гренландію. НАТО як структура, наскільки ми можемо зрозуміти, у нинішньому вигляді Трампу не потрібне.

Головна причина такого ставлення очевидна: участь США в Альянсі не монетизується. Гарантії з боку Штатів, які складають 80% потужності НАТО, є для решти країн безумовними і незалежними від будь-яких протиріч між США та Європою.

Така ситуація розглядається Трампом, як благодійність, а він хоче отримувати максимум за безпекову парасольку для країн Європи. Це і закупівля американської зброї, і торговельні преференції та знижені мита, і безумовна підтримка Америки з боку європейців у будь-яких справах. Тому є цілком вірогідним, що НАТО у тому вигляді, в якому ми його знаємо, доживає останні роки або навіть місяці.

США з Європи нікуди не підуть. Але вони хочуть переформатувати систему таким чином, щоб отримувати з європейців за свою парасольку максимум. Через НАТО або без нього. Що буде далі, якщо НАТО припинить існування?

Вакуум безпеки у нинішніх умовах у Європі довго існувати не може. Тим більше що безпека Європи поки що не може існувати без США. Тому нова архітектура неминуче і дуже швидко почне перезбиратися на нових умовах та принципах, які диктуватимуть Штати. Це може бути нова організація за участі США, це може бути безпекова угода між США та ЄС, це можуть бути угоди США з новими військовими союзами, створеними країнами, об'єднаними спільними ризиками та інтересами.

Для України такий сценарій несе величезні ризики і такі самі величезні можливості. Ризики зрозумілі – переформатування або ліквідація найсильнішого у світі військового альянсу, який є для нас потужним тилом, може суттєво підірвати нашу безпеку та поставити під загрозу нашу обороноздатність. Тим більше, якщо процес перезбирання архітектури європейської безпеки затягнеться, а Росія продовжить свою агресивну політику.

Можливості також є, і вони випливають з того, що в існуючій архітектурі місця Україні немає, і наш максимум – бути буфером між Росією та Заходом. Участь у нових форматах в якості ключового гравця розірве це замкнене коло і зробить Україну частиною Заходу і де-факто, і де-юре.

У будь-якому разі старий світ помирає, і це відбувається на наших очах. І лише від нас залежить, яке місце ми посядемо у новому, зовсім іншому світі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія безпека НАТО

