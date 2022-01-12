Держдеп: Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів

На переговорах з НАТО Росія не взяла на себе зобов'язання про деескалацію, але не озвучила і твердження, що її не буде

Штатам важко зрозуміти, як Росія – одна з двох найбільших ядерних сил на Землі – може боятися за свою безпеку через Україну

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України, але й не стала відмовлятися від можливості деескалації ситуації. Про це Шерман сказала на брифінгу після засідання Ради НАТО-Росія.

«На переговорах Росія не взяла на себе зобов'язання про деескалацію, але не озвучила і твердження, що її не буде», – заявила заступниця держсекретаря.

За її словами, якщо у Росії є побоювання щодо своєї безпеки, то РФ – це велика країна, постійний член Радбезу ООН, у неї найбільший військовий контингент в Європі, без урахування ядерної зброї.

«Разом з США вони (Росія, – ред.) є володарями двох найбільших ядерних сил на Землі. Вони потужна країна. І факт, що вони відчувають загрозу від України, меншої – це важко зрозуміти», – підкреслила представник Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

«Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.