Головна Новини
search button user button menu button

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 12 листопада
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено займатися важкою фізичною працею

12 листопада – День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день боротьби з пневмонією. Також віряни вшановують пам'ять патріарха Іоана Милостивого. 

День виноградарів, виноробів та садівників України

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

В Україні існує десять успішних виноградних та виноробних господарств. Серед них : «Маркіз де Лакарен», «Cotnar», «Don Alejandro Winery», «Вина Гулієвих», «Колоніст», «Бейкуш», «V.Petrov», «Шато Чизай», «Курінь» та звичайно «Виноробне господарство князя М. П. Трубецького».

Відзначити тяжку працю виноградарів та виноробів вирішила і влада України, саме тому 25 вересня 2020 року Президент України запровадив нове свято – День виноградаря та винороба. Призначили його святкування на другу неділю листопада. Відтепер щорічно всі виноградарі України матимуть своє професійне свято.

Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day) – медичний міжнародний день, котрий відзначається кожного року 12 листопада. Цей день має за мету активізацію протистояння хворобі через проведення профілактичних заходів щодо захисту дітей, забезпечення поінформованості та своєчасне лікування. Пневмонія (або запалення легень) – це форма гострої респіраторної інфекції з обов’язковим запаленням легеневої тканини (бронхів, бронхіол чи альвеол). Головними збудниками пневмонії є віруси, грибки, бактерії та найпростіші мікроорганізми.

Перше проведення Дня боротьби з пневмонією відбулося у 2009 році, коли понад сто організацій на планеті об’єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії (в оригіналі Global coalition Against Child Pneumonia).

В коаліцію входять міжнародні, урядові, неурядові та місцеві організації, громадяни-активісти, науково-дослідні та навчальні інститути, фонди. Їх об’єднує прагнення долучити до проблеми фахівців охорони здоров’я, державних діячів та донорів.

Також, у 2009 році Всесвітня організація охорони здоров’я та ЮНІСЕФ оголосили «Глобальний план дій з профілактики пневмонії та боротьбі з нею», який полягає у боротьбі з хворобою шляхом активної профілактики, комбінованих заходів для захисту та лікування.

Яке сьогодні релігійне свято

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Він народився у сім'ї губернатора острова Кіпр. В молодому віці втратив дружину та дітей, після чого почав вести аскетичний спосіб життя. Хоча він не був кліриком чи ченцем, народ настільки його полюбив за доброту та благочестя, що обрав патріархом. Ступивши на престол, Іоан відразу віддав все своє майно біднякам. Також він все своє життя викуповував християн. За це отримав прізвисько Милостивий.

Що не можна робити в цей день

  • До світанку не дозволено заглядати у дзеркало.
  • Не варто давати в борг, можуть з'явитися фінансові проблеми.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

  • Погода цього дня вказує на те, якою вона буде на початку грудня;
  • Хмари пливуть проти вітру до снігопаду;
  • Вранці мряка – чекайте на вечірні заморозки;
  • Ще не похолодало – весна прийде рано.

Пам’ятні події 12 листопада

  • 1648 рік – по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;
  • 1871 рік – у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;
  • 1893 рік – в газеті San Francisco Morning Call публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії»;
  • 1918 рік –Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1918 рік – Австрія стає республікою;
  • 1922 рік – відкривають Київську картинну галерею;
  • 1925 рік – створюють «Леґію українських націоналістів» на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;
  • 1967 рік – у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;
  • 1992 рік – починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;
  • 2009 рік – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;
  • 2014 рік – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.

Читайте також:

Теги: Австрія вино свято весна влада майно президент актор Україна активісти Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року
Як Трамп збирається зупинити війну в Україні і чим це загрожує
31 жовтня, 09:55
Експерт: «Є величезна кількість проблемних питань, які необхідно вирішувати в самій «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців
13 жовтня, 18:26
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
Розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила РФ 70 вантажів із боєприпасами
Куди РФ кине північнокорейські війська взимку? Прогноз The Guardian
22 жовтня, 11:26
Нардеп тепер наголошує, що «будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України»
Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів
29 жовтня, 14:36
Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
2 листопада, 18:05
На Херсонщині опалення поки що не вмикають, бо там зберігається більш-менш тепла погода
Опалювальний сезон стартував по всій країні, окрім однієї області
5 листопада, 14:07
Суд повернув Міністерству оборони у власність земельну ділянку
Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у Києві вартістю $300 млн
5 листопада, 00:00
Онука Байдена Наомі чекає на першу дитину
Джо Байден після виборів готується до нової ролі
8 листопада, 07:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
22K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9372
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5529
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Вчора, 23:11
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Вчора, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Вчора, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua