Уповноважена з питань волонтерів відповіла на звинувачення у «зникненні»

Уповноважена заявила, що всю інформацію, яка до неї надходить, передає до Офісу президента

Посадовиця стверджує, що проти неї запустили хвилю «чорного піару»

На посаду уповноваженого з питань волонтерської діяльності у 2019 році призначено Наталію Пушкарьову. Волонтери скаржаться на її бездіяльність і навіть за допомогою петиції президенту намагалися добитись усунення посадовиці, а та у коментарі «Главкому» заявила, що проти неї здійнялася хвиля політично мотивованого «чорного піару».

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За словами Пушкарьової, це роблять ті, хто хоче політизувати волонтерський рух. Уповноважена також додала, що не отримує зарплату в Офісі президента, а також багато волонтерить.

Наталія Пушкарьова стверджує, що передає до Офісу президента всю інформацію, яку отримує. Окрім цього, вона заявила, що не зобов’язана представляти волонтерів на зустрічах з представниками влади щодо нових правил завезення гуманітарки.

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«Я представляю дорадчо-консультативний орган, а є головний орган, який відповідає за це, – Міністерство соціальної політики. У нього прописаний функціонал, є штат. Я свою думку висловила і свій маленький дотик зробила. Думку волонтерської спільноти до президента довели. Але президентська вертикаль не є законотворчою – чому у нас вважають, що президентська вертикаль повинна все робити?», – зазначила Пушкарьова.

Щодо відсутності будь-якої інформації у соцмережах уповноважена заявила, що «поважає субординацію», і «її позиція не має озвучуватися окремо від позиції Офісу президента». Крім того, Пушкарьова загадково відповіла на підозри волонтерів та депутатів щодо перебування у Відні: «Відень – дуже гарне місто. Є ще Берлін – теж гарне місто. Але зараз я на Печерську у центральному шпиталі».

Пушкарьова також закликала «не розхитувати» і так складну ситуацію в країні та «паплюжити і політизувати волонтерську допомогу».