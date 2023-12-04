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4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня – Міжнародний день банку
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто робити ремонт

4 грудня відзначається Міжнародний день банку та Міжнародний день гепарда. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Варвари.

Міжнародний день банку

4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день банків (International Day of Banks) відзначається щорічно 4 грудня з моменту ухвалення відповідної Резолюції ООН у грудні 2019.

Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на визнанні значного внеску цілої низки банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН визнає установою свята як вклад банків поліпшення рівня життя та умов життя, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.

Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян

Міжнародний день гепарда

4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund.

В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.

Яке сьогодні релігійне свято

4 грудня в церковному календарі – День великомучениці Варвари. Вона була християнкою, яка жила в III-IV століттях в Римській імперії. Варвара була дочкою заможного язичника Діоскора, який замкнув її в вежі, щоб захистити від світу.

Дівчина прийняла християнство таємно від батька. Коли Діоскор дізнався про це, він відвів її до римського правителя, який піддав її жорстоким катуванням і засудив до смерті. Діоскор сам відтяв голову своїй дочці, але потім був убитий блискавкою за свій гріх.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися рукоділлям.
  • Не варто робити ремонт, білити стіни, прати.
  • Не можна вступати у конфлікти.
  • Краще не виходити гуляти після заходу сонця.

Народні прикмети

  • Якщо вночі ясне небо, то буде сильне похолодання.
  • Вдень ясна погода — ввечері мороз стане сильнішим.
  • Якщо цього дня хмарно, то будуть снігопади.
  • Захід сонця червоний — погода буде ясною.

Пам’ятні події 4 грудня

  • 1638 – після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці і Д. Гуні козацька рада ухвалила в урочищі Маслів Став «Ординації Війська Запорізького реєстрового».
  • 1791 – вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.
  • 1808 – Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.
  • 1918 – президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.
  • 1938 – у Хусті відбувся І з'їзд «Карпатської Січі», воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН.
  • 1939 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину.
  • 1939 – указом Президії Верховної Ради СРСР у складі УРСР були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.
  • 1941 – у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року.
  • 1941 – у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.
  • 1963 – у Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату (тоді найбільшого в СРСР).
  • 1979 – відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (сучасна «Лісова»).
  • 1987 – поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.
  • 1987 – Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову «Про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю».
  • 1989 – Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.
  • 1991 – незалежність України визнала Литва і Латвія.
  • 1992 – IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола.
  • 1996 – з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.
  • 1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США.
  • 2007 – головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим – міністра закордонних справ України).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.

Теги: календар свята традиції свято

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