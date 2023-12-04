4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто робити ремонт

4 грудня відзначається Міжнародний день банку та Міжнародний день гепарда. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Варвари.

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Міжнародний день банку

Міжнародний день банків (International Day of Banks) відзначається щорічно 4 грудня з моменту ухвалення відповідної Резолюції ООН у грудні 2019.

Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на визнанні значного внеску цілої низки банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН визнає установою свята як вклад банків поліпшення рівня життя та умов життя, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.

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Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян

Міжнародний день гепарда

Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund.

В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.

Яке сьогодні релігійне свято

4 грудня в церковному календарі – День великомучениці Варвари. Вона була християнкою, яка жила в III-IV століттях в Римській імперії. Варвара була дочкою заможного язичника Діоскора, який замкнув її в вежі, щоб захистити від світу.

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Дівчина прийняла християнство таємно від батька. Коли Діоскор дізнався про це, він відвів її до римського правителя, який піддав її жорстоким катуванням і засудив до смерті. Діоскор сам відтяв голову своїй дочці, але потім був убитий блискавкою за свій гріх.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися рукоділлям.

Не варто робити ремонт, білити стіни, прати.

Не можна вступати у конфлікти.

Краще не виходити гуляти після заходу сонця.

Народні прикмети

Якщо вночі ясне небо, то буде сильне похолодання.

Вдень ясна погода — ввечері мороз стане сильнішим.

Якщо цього дня хмарно, то будуть снігопади.

Захід сонця червоний — погода буде ясною.

Пам’ятні події 4 грудня

1638 – після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці і Д. Гуні козацька рада ухвалила в урочищі Маслів Став «Ординації Війська Запорізького реєстрового».

1791 – вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.

1808 – Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.

1918 – президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.

1938 – у Хусті відбувся І з'їзд «Карпатської Січі», воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН.

1939 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину.

1939 – указом Президії Верховної Ради СРСР у складі УРСР були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.

1941 – у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року.

1941 – у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.

1963 – у Чернігові запустили першу чергу камвольно-суконного комбінату (тоді найбільшого в СРСР).

1979 – відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (сучасна «Лісова»).

1987 – поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.

1987 – Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову «Про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю».

1989 – Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.

1991 – незалежність України визнала Литва і Латвія.

1992 – IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола.

1996 – з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.

1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США.

2007 – головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим – міністра закордонних справ України).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.