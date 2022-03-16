Церква радить: зберігайте спокій та залишайтесь людяними

Українці змушені нести несправедливий тягар війни і роблять все від себе залежне, аби вберегти цінний дар Божий – життя

Третій тиждень Україна дає відсіч повномасштабній агресії російських окупантів

Сьогодні так важливо українському народові не падати духом, не зневіритись, не озлобитись, не дати ворогу посіяти в наших душах зерна розбрату, омани та ненависті!

Дуже важливо, попри все, залишатися ЛЮДЯНИМИ стосовно одне одного – будь хто на фронті чи в тилу, залишився в Україні чи намагається врятуватися за її межами, продовжує працювати чи залишився вдома.

Не осуджуйте безпідставно, адже у кожної людини свої обставини та причини, і кожен робить свій вибір залежно від того, як йому підказує совість і серце. І Суддя кожному – Бог.

Українці змушені нести несправедливий тягар війни і роблять все від себе залежне, аби вберегти цінний дар Божий – життя – своє і своїх рідних, батьків, дітей

І роблять це в той спосіб, який саме для них є найприйнятнішим. Не спокушайтеся щось радити, повчати, нарікати або осуджувати інших, кожний відповідатиме перед Богом за себе!

Багато нині дискутують, як правильніше: залишитись в Україні чи виїхати за кордон?

Для кожного правильним буде те рішення, яке він свідомо і зважено ухвалить сам: де і як він зможе більше з Божою допомогою послужити людям, своїй Батьківщині, де і як зможе вберегти життя своїх рідних, дітей, чи буде виправданим ризик?

Нестерпним є життя під обстрілами, але нелегкою є і доля біженців

У Священному Писанні на прикладі земної родини нашого Спасителя зображені поневіряння вимушених переселенців: Пречиста Діва Марія та Йосиф Обручник були змушені з Немовлям Ісусом тікати від царя Ірода до Єгипту, аби вижити.

Тобто, вони теж були біженцями – без усталеного, впорядкованого життя, без власного дому і потребували допомоги від інших людей. Так само вчиняють зараз і багато наших співвітчизників, тож чи варто засуджувати це?

Вірмо, що ми обов’язково переможемо. Перемагаймо зло та творімо добро – і починаймо з себе!

Звільніть місце у своєму серці від байдужості, заздрості, образи на інших і заповніть його добром, співчуттям, допомогою, служінням ближнім. Усім довкола зараз необхідна підтримка, тож не "з’їдаймо" одне одного, а допомагаймо!

Бо наша сила – в єдності і взаємній підтримці.

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.