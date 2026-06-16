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Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Значна частина родин російських військовослужбовців уже давно залишила Крим
фото з відкритих джерел

Окупанти вивозять родини військових із Криму до Новоросійська 

Російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива. Про це в етері телеканалу «Апостроф» розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, інформує «Главком».

За словами Дмитра Плетенчука, значна частина сімей російських окупантів уже покинула півострів і переїхала ближче до Краснодарського краю РФ – до місць нової дислокації Чорноморського флоту.

Речник Військово-морських сил наголосив, що ситуацію з логістикою ворога варто оцінювати в динаміці, проте сухопутний коридор загарбників уже перебуває під серйозною загрозою.

«Поки що я б висновки не робив, але та картинка вже є, і на цій картинці видно, що пересуватися вздовж узбережжя Азовського, тобто по окупованій частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей небезпечно. Ну це як мінімум», – зазначив Плетенчук.

Він додав, що труднощі з використанням так званої траси «Новоросія» з часом спровокують масштабні проблеми. Це вдарить не лише по цивільному життю та запасах у самому Криму, а й паралізує постачання бойових підрозділів ворога на Херсонському та Запорізькому напрямках.

«Чи це вплине якось суттєво на кількість запасів в самому Криму? Згодом вплине, звісно. І ця проблема для російських окупаційних військ буде лише наростати, тому що це ж не тільки про Крим ця дорога, так звана траса Новоросія, це і про забезпечення підрозділів, які на південному напрямку знаходяться», – пояснив речник.

«Главком» писав, що після удару безпілотників по нафтопереробних заводах у Татарстані «Татнефть» – п'ята за величиною нафтогазова компанія Росії – запровадила ліміти на продаж пального на своїх АЗС. Обмеження охопили вже понад десять регіонів – від Москви та Петербурга до Поволжя й Уралу, а в окупованому Криму паливна криза зруйнувала початок туристичного сезону.

Нагадаємо, масштабний дефіцит автомобільного пального охопив Росію хвилями. Спочатку він вдарив по окупованому Криму та прикордонних регіонах, де окупаційна влада ввела ліміти ще наприкінці травня. Услід за Кримом обмеження поширилися на Курську та Білгородську області, а на АЗС «Роснєфті» заборонили продавати АІ-92 у каністри.

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Теги: Крим росія окупанти військові

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