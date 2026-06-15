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Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Наслідки ворожої атаки по Києву 15 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва

Очільник закордонного відомства Естонії викрив цинізм Росії після удару по Лаврі
 

Російський удар по Києво-Печерській лаврі вкотре продемонстрував справжнє варварство Кремля та його цілковиту зневагу до спільної світової спадщини людства. На цьому наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна, інформує «Главком».

Естонський дипломат звернув увагу на абсурдність пропагандистських наративів Москви, яка намагається маніпулювати релігійними темами. Він нагадав, що Росія постійно «полюбляє позиціонувати себе як захисницю християнської цивілізації».

Проте реальні дії окупантів повністю спростовують цю риторику.

«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння, що існує майже тисячу років. Сьогодні він палає через Росію», – підкреслив Маргус Тсакхна.

Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі фото 1

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ на території Києво-Печерської лаври спалахнув Успенський собор, загалом пошкоджено щонайменше п'ять пам'яток національного значення.  

«Главком» писав, що цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

 

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Теги: росія Київ Київщина Києво-Печерська лавра авіаудар

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