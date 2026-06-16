Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни

У багатьох районах, особливо там, де тривають бойові дії, люди взагалі не мають доступу до діагностики, а результати аналізів надходять із великими затримками

Через місяць після підтвердження випадків Еболи на сході Демократичної Республіки Конго справжні масштаби спалаху залишаються невідомими.

Медики та гуманітарні організації заявляють про серйозні прогалини в даних, нестачу тестування та опір місцевих громад, що ускладнює боротьбу з хворобою. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За офіційними даними, у трьох східних провінціях країни зареєстровано 782 підтверджені випадки захворювання та 181 смерть. Це вже третій за смертністю спалах Еболи в історії Конго.

Втім, міжнародна організація «Лікарі без кордонів» (MSF) вважає, що реальна кількість заражених і померлих може бути значно більшою. «Ніхто не знає справжніх масштабів або того, де саме поширюється хвороба в ДРК», – заявила координаторка екстреної медичної допомоги MSF Кейт Вайт.

За її словами, однією з головних проблем залишається недостатнє тестування. У багатьох районах, особливо там, де тривають бойові дії, люди взагалі не мають доступу до діагностики, а результати аналізів надходять із великими затримками.

Водночас представник системи охорони здоров’я Конго на умовах анонімності повідомив Reuters, що труднощі виникають також через розбіжності між даними лабораторій, лікарень та епідеміологічних служб. Через це частина випадків може дублюватися, а багато смертей взагалі не потрапляють до офіційної статистики.

Окремою проблемою залишається недовіра населення до медиків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у регіоні фіксують напади на похоронні бригади, а деякі пацієнти самовільно залишають ізолятори та лікувальні центри.

Лише напередодні сили безпеки були змушені застосувати сльозогінний газ і попереджувальні постріли під час похорону в провінції Ітурі, де натовп намагався забрати тіло ймовірної жертви Еболи.

Крім того, ВООЗ попереджає про критичне перевантаження медичної системи. На дев'ять зон поширення інфекції наразі припадає лише 14 спеціалізованих лікувальних та ізоляційних центрів.

Наймасштабніший спалах Еболи у світі стався у Західній Африці у 2014-2016 роках і забрав понад 11 тис. життів. Нинішній спалах у Конго вже став третім за кількістю жертв в історії країни.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що троє волонтерів Червоного Хреста загинули від Еболи під час гуманітарної місії в Конго. Раніше «Главком» писав, як спалах тижнями залишався непоміченим і чому його так пізно виявили.