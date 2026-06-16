Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)

За інформацією Reuters, європейські учасники саміту також намагатимуться переконати президента США у необхідності продовження підтримки України

Президент України Володимир Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном, пише «Главком».

За даними Reuters, лідери вже зайняли свої місця, а сама дискусія проходить у закритому для преси режимі.

Reuters зазначає, що перша робоча сесія саміту повністю присвячена Україні. Чи відбулася окрема розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським перед початком засідання, наразі невідомо.

За інформацією Reuters, європейські учасники саміту також намагатимуться переконати президента США у необхідності продовження підтримки України та вироблення спільного підходу до потенційних переговорів із Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), де його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, Зеленський прибув до французького міста Евіан-ле-Бен для участі у спеціальному засіданні «Велика сімка – Україна».

Протягом дня український президент проведе серію важливих двосторонніх перемовин. Зокрема, заплановані зустрічі з:

федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем;

премʼєр-міністром Канади Марком Карні;

премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;

директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Зауважимо, саміт G7 у Франції стартував напередодні, 15 червня. Під час першого дня лідери держав уже встигли скоординувати позиції – зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп окремо обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

«Главком» писав, що президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні. За його словами, Франція готова співпрацювати з українською владою у питаннях збереження культурної спадщини. Президент Франції також заявив, що атака лише посилила рішучість Парижа та його союзників домагатися припинення вогню, від якого Росія продовжує відмовлятися.