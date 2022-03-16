ЗСУ ліквідували сина російського чиновника

Колона, де їхав Георгій Дудоров, потрапила під артилерійський удар ЗСУ

Українські військові знищили колону окупантів, внаслідок чого було ліквідувано сина російскього високопосадовця. Про це із посиланням на СК РФ повідомляє Varlamov News.

Йдеться про 23-річного Георгія Дудорова, який був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

«Він виявився сином заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова. Цю інформацію підтвердили джерела у регіональному уряді», – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, 6 березня колона, в якій їхав син чиновника, потрапила під артилерійський удар ЗСУ.

Нагадаємо, на Луганщині підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили позиції російських загарбників.

До слова, у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.