Головна Новини
search button user button menu button

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 20° до 22°

Сьогодні, 15 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Прогноз погоди на 15 червня
Прогноз погоди на 15 червня
Укргідрометцентр

У понеділок, 15 червня, у Києві мінлива хмарність. Короткочасний дощ, по області місцями грози.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме комфортна літня погода. На початку тижня в більшості регіонів утримається помірне тепло з періодичною хмарністю та локальними опадами, проте вже з середи температура повітря почне стрімко зростати, подекуди наближаючись до тридцятиградусної позначки. Найспекотнішими стануть вихідні дні.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода насунулася на Київ
Київ накрила негода (фото, відео)
19 травня, 21:07
Синоптики прогнозують негоду
Негода не відступає. Синоптики попередили про небезпеку в деяких регіонах 21 травня
20 травня, 17:09
Грози та град: де вируватиме негода 22 травня
Грози та град: де вируватиме негода 22 травня
21 травня, 19:56
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
27 травня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
31 травня, 20:00
Негода триватиме до кінця доби 28 травня 2026 року
На Київщину сунуть грози та град: оголошено штормове попередження
28 травня, 13:18
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C
29 травня, 11:52
Колорадські жуки зникли з багатьох городів
Колорадський жук зник? Експерт пояснив, чого чекати цього літа
3 червня, 13:52
Тиск і вологість зазнаватимуть коливань
Спека на півдні і грози на півночі: погода в Україні на 9 червня 2026 року
9 червня, 05:59

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua