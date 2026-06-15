В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 20° до 22°

Сьогодні, 15 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 21-26°.

Прогноз погоди на 15 червня Укргідрометцентр

У понеділок, 15 червня, у Києві мінлива хмарність. Короткочасний дощ, по області місцями грози.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме комфортна літня погода. На початку тижня в більшості регіонів утримається помірне тепло з періодичною хмарністю та локальними опадами, проте вже з середи температура повітря почне стрімко зростати, подекуди наближаючись до тридцятиградусної позначки. Найспекотнішими стануть вихідні дні.