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У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
фото: Дніпропетровська обласна рада

У Дніпрі постраждав відомий Будинок органної та камерної музики

Під час нічної масованої атаки російських окупантів у Дніпрі постраждав відомий Будинок органної та камерної музики. Руйнувань зазнала не лише сама історична будівля, а й унікальний музичний інструмент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За словами посадовця, під час повітряного нападу РФ вибуховою хвилею та уламками було серйозно пошкоджено будівлю музичного закладу та безцінний орган, розташований всередині залу.

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео) фото 1
фото: Дніпропетровська обласна адміністрація

Цей інструмент є легендарним для міста:

  • Його виготовила на спеціальне замовлення всесвітньо відома німецька компанія Sauer.
  • Орган було встановлено у Дніпрі ще у 1985 році.
  • Інструмент мав понад 2 тис. труб та десятки унікальних регістрів.
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео) фото 2

«Його унікальне звучання десятиліттями збирало повні зали та було добре відомо багатьом поколінням дніпрян», – наголосив Микола Лукашук.

Наразі фахівці закладу оцінюють масштаби пошкоджень інструмента та будівлі, щоб зрозуміти, чи підлягає унікальний орган Sauer повній реставрації. 

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео) фото 3
фото: Дніпропетровська обласна адміністрація

«Главком» писав, що російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

До слова, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.

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Теги: Дніпро музика обстріл росія

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