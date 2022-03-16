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    Білоруси знищують залізничне обладнання на перегоні Фариново-Загаття

    Білоруси знищують залізничне обладнання на перегоні Фариново-Загаття
    фото з відкритих джерел

    На перегоні спалили релейну шафу сигналізації, централізації та блокування

    У Білорусі на перегоні Фариново-Загаття спалили релейну шафу СЦБ (пристрої сигналізації, централізації та блокування). Про це повідомив голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

    Зазначається, що сьогодні вночі після опівночі на перегоні Фариново-Загаття (Вітебське відділення білоруської залізниці) спалили релейну шафу СЦБ. В результаті світлофори та стрілочні переведення на даній ділянці перебувають у неробочому стані.

    «Я вдячний білоруським залізничникам за те, що ви робите», – наголосив Камишин.

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    Нагадаємо, Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

    11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

    Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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    Теги: Білорусь війна залізниця
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    Білоруси знищують залізничне обладнання на перегоні Фариново-Загаття