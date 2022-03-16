Білоруси знищують залізничне обладнання на перегоні Фариново-Загаття

На перегоні спалили релейну шафу сигналізації, централізації та блокування

У Білорусі на перегоні Фариново-Загаття спалили релейну шафу СЦБ (пристрої сигналізації, централізації та блокування). Про це повідомив голова АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

Зазначається, що сьогодні вночі після опівночі на перегоні Фариново-Загаття (Вітебське відділення білоруської залізниці) спалили релейну шафу СЦБ. В результаті світлофори та стрілочні переведення на даній ділянці перебувають у неробочому стані.

«Я вдячний білоруським залізничникам за те, що ви робите», – наголосив Камишин.

Нагадаємо, Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

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