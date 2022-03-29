Україна офіційно прокоментувала слова Путіна «Я їх знищу»

Кулеба нагадав, що Путін збирався за кілька діб захопити Київ та ключові міста України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нібито відповідь президента РФ Володимира Путіна на передану йому записку від президента України Володимира Зеленського з умовами миру.

Як повідомлялося, президент України нібито передав через Романа Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: «Передайте йому, що я їх знищу».

Коментуючи цю інформацію, Кулеба зазначив, що «насправді дуже мале значення має те, що думає президент Путін саме зараз у плані того, кого він «доб’є», повідомляє УНІАН.

«Я нагадаю, що він збирався буквально за кілька діб захопити Київ та ключові міста України. Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: «Я їх дуже швидко доб'ю». А нічого з цього не вийшло... Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій», - зауважив глава МЗС.

Як відомо, Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

Російський олігарх Роман Абрамович, який бере участь у переговорах делегацій, у Стамбулі зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином. Потім Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським. Після цієї прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна.