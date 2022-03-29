Ворог не відступив від Одеси: оперативна інформація станом на ранок

Диверсійні групи намагаються просунутися на територію Одеси

В Одесі російські окупанти продовжують повітряну розвідку й перегрупування кораблів. Про це повідомив спікер оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ворог не відступив від Одеси. Продовжуються повітряна розвідка, перегрупування кораблів. Диверсійні групи намагаються просунутися на нашу територію. Але є гарна контрдиверсійна робота», – зазначив Братчук.

Загалом, за словами Братчука, в Одесі ніч пройшла «тихо і спокійно». Також він попросив жителів Одеси не ходити на пляжі, якщо на них написано «прохід заборонено».

Триває 34-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.