Українська церква має понад тисячолітню історію

Наша Церква завжди була, є і буде з народом

Наша Церква завжди була, є і буде з народом

Православна Церква України – найчисельніша релігійна спільнота в нашій державі

Минуло три роки з часу моєї інтронізації як Предстоятеля Православної Церкви України – нашої помісної автокефальної Церкви, яка має понад тисячолітню історію. В молодому віці Бог і соборне рішення архієреїв поклали на мене хрест Предстоятельства – я з великою відповідальністю та смиренням прийняв його і з честю та гідністю його нестиму на благо Церкви й українського народу.

Сповнений сил, натхнення й віри в те, що ми торуємо правильний шлях.

З милості Божої ми маємо свою рідну, незалежну і визнану помісну Церкву, яка постала не за приписом чи з примусу, а як результат вільного єднання і братерства, славно увінчавши таким чином багатовікові прагнення і мрії наших прабатьків.

За ці три роки ми змогли не лише зберегти єдність і згуртованість, але й суттєво примножили нашу церковну родину, повернувши багатьом нашим братам і сестрам розуміння історичної необхідності єднання всіх православних українців навколо Київського престолу. Недарма, за останніми дослідженнями, Православна Церква України – найчисельніша релігійна спільнота в нашій державі з найвищим рівнем суспільної оцінки та адекватного реагування на виклики сучасності.

Наша Церква завжди була, є і буде з народом. Ми знаємо, бачимо, чуємо і переживаємо всі його радості й біди, здобутки і втрати, перемоги і випробування. Ми їх поділяємо, а не просто спостерігаємо звіддаля. Нам болить, нам не байдуже. Ми згуртовані, а не розділені. Ми не закрита спільнота, а відкрита Церква. Ми молоді, активні й сильні – насамперед, духовно. А це – найкраща запорука успіху і перемоги. Тож вперед до нових перемог, з Богом у душі та надією в серці!

Сердечно вдячний усім вам за добрі слова, за ваш час та увагу. Нехай Господь повертає до вас це добро сторицею.

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Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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