Церковні свята в лютому 2022: що і коли відзначаємо
Які церковні свята важливо не пропустити
У третьому місяці зими православні християни відзначать кілька важливих релігійних подій. Серед них Стрітення Господнє, М'ясопусна седмиця, поминальна батьківська субота і початок Масляної.
Православний календар на лютий
1 лютого – день пам'яті преподобного Макарія Великого.
2 лютого – день пам'яті преподобного Євфимія Великого.
3 лютого – день пам'яті преподобного Максима-Сповідника.
4 лютого – день святого апостола Тимофія.
5 лютого – вшанування пам'яті священномучеників Климента і Агафангела.
6 лютого – пам'яті преподобної Ксенії.
7 лютого – день ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» і вшанування пам'яті святителя Григорія Богослова.
8 лютого – день пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їх Аркадія та Іоанна.
9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.
10 лютого – день пам'яті преподобного Єфрема-сирійця.
11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.
12 лютого – Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.
13 лютого – Безсрібних мучеників Кира й Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочки її; Феодотія, Феоктиста і Євдоксія.
14 лютого – Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого).
15 лютого – Стрітення Господнє.
16 лютого – день пам'яті праведного Симеона і Анни-пророчиці.
17 лютого – вшанування пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського.
18 лютого – ікони Божої Матері «Стягнення загиблих», мучениці Агафії.
19 лютого – пам'ять святителя Фотія, Патріарха Константинопольського.
20 лютого – день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина.
21 лютого – день пам'яті великомученика Федота Стратилата і пам'яті пророка Захарія Серповидця. М'ясопусна седмиця (до 27 лютого).
22 лютого – день пам'яті мученика Никифора Антіохійського.
23 лютого – день ікони Божої Матері «Вогневидна», а також вшанування пам'яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць.
24 лютого – день пам'яті священномученика Власія Севастійського.
25 лютого – Іверської ікони Божої Матері та вшанування пам'яті Олексія Чудотворця.
26 лютого – Вселенська батьківська м'ясопусна субота і пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського.
27 лютого – день святого рівноапостольного Кирила (словенського).
28 лютого – день пам'яті преподобного Пафнутія, затворника Печерського. Початок Масляного тижня.
Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.