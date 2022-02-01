Церковні свята в лютому 2022: що і коли відзначаємо

Які церковні свята важливо не пропустити

У третьому місяці зими православні християни відзначать кілька важливих релігійних подій. Серед них Стрітення Господнє, М'ясопусна седмиця, поминальна батьківська субота і початок Масляної.

Православний календар на лютий

1 лютого – день пам'яті преподобного Макарія Великого.

2 лютого – день пам'яті преподобного Євфимія Великого.

3 лютого – день пам'яті преподобного Максима-Сповідника.

4 лютого – день святого апостола Тимофія.

5 лютого – вшанування пам'яті священномучеників Климента і Агафангела.

6 лютого – пам'яті преподобної Ксенії.

7 лютого – день ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» і вшанування пам'яті святителя Григорія Богослова.

8 лютого – день пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їх Аркадія та Іоанна.

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

10 лютого – день пам'яті преподобного Єфрема-сирійця.

11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

12 лютого – Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.

13 лютого – Безсрібних мучеників Кира й Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочки її; Феодотія, Феоктиста і Євдоксія.

14 лютого – Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого).

15 лютого – Стрітення Господнє.

16 лютого – день пам'яті праведного Симеона і Анни-пророчиці.

17 лютого – вшанування пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського.

18 лютого – ікони Божої Матері «Стягнення загиблих», мучениці Агафії.

19 лютого – пам'ять святителя Фотія, Патріарха Константинопольського.

20 лютого – день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина.

21 лютого – день пам'яті великомученика Федота Стратилата і пам'яті пророка Захарія Серповидця. М'ясопусна седмиця (до 27 лютого).

22 лютого – день пам'яті мученика Никифора Антіохійського.

23 лютого – день ікони Божої Матері «Вогневидна», а також вшанування пам'яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць.

24 лютого – день пам'яті священномученика Власія Севастійського.

25 лютого – Іверської ікони Божої Матері та вшанування пам'яті Олексія Чудотворця.

26 лютого – Вселенська батьківська м'ясопусна субота і пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського.

27 лютого – день святого рівноапостольного Кирила (словенського).

28 лютого – день пам'яті преподобного Пафнутія, затворника Печерського. Початок Масляного тижня.

Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.