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    Церковні свята в лютому 2022: що і коли відзначаємо

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    Занотовуємо собі найважливіші релігійні події останнього місяця зими - Церковні свята в лютому 2022: що і коли відзначаємо
    Занотовуємо собі найважливіші релігійні події останнього місяця зими
    фото: Микола Тимченко, «День»

    Які церковні свята важливо не пропустити

    У третьому місяці зими православні християни відзначать кілька важливих релігійних подій. Серед них Стрітення Господнє, М'ясопусна седмиця, поминальна батьківська субота і початок Масляної.

    Православний календар на лютий

    1 лютого – день пам'яті преподобного Макарія Великого.

    2 лютого – день пам'яті преподобного Євфимія Великого.

    3 лютого – день пам'яті преподобного Максима-Сповідника.

    4 лютого – день святого апостола Тимофія.

    5 лютого – вшанування пам'яті священномучеників Климента і Агафангела.

    6 лютого – пам'яті преподобної Ксенії.

    7 лютого – день ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» і вшанування пам'яті святителя Григорія Богослова.

    8 лютого – день пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їх Аркадія та Іоанна.

    9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

    10 лютого – день пам'яті преподобного Єфрема-сирійця.

    11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

    12 лютого – Собор Вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.

    13 лютого – Безсрібних мучеників Кира й Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочки її; Феодотія, Феоктиста і Євдоксія.

    14 лютого – Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого).

    15 лютого – Стрітення Господнє.

    16 лютого – день пам'яті праведного Симеона і Анни-пророчиці.

    17 лютого – вшанування пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського.

    18 лютого – ікони Божої Матері «Стягнення загиблих», мучениці Агафії.

    19 лютого – пам'ять святителя Фотія, Патріарха Константинопольського.

    20 лютого – день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина.

    21 лютого – день пам'яті великомученика Федота Стратилата і пам'яті пророка Захарія Серповидця. М'ясопусна седмиця (до 27 лютого).

    22 лютого – день пам'яті мученика Никифора Антіохійського.

    23 лютого – день ікони Божої Матері «Вогневидна», а також вшанування пам'яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць.

    24 лютого – день пам'яті священномученика Власія Севастійського.

    25 лютого – Іверської ікони Божої Матері та вшанування пам'яті Олексія Чудотворця.

    26 лютого – Вселенська батьківська м'ясопусна субота і пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського.

    27 лютого – день святого рівноапостольного Кирила (словенського).

    28 лютого – день пам'яті преподобного Пафнутія, затворника Печерського. Початок Масляного тижня.

    Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.

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    Теги: церква свята релігія
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    Церковні свята в лютому 2022: що і коли відзначаємо