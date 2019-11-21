Захищати свою свободу, незалежність і гідність українці мусять й далі – щодня і щохвилини

ежність і гідність ми мусимо й далі – щодня, щохвилини, щосекунди.



21 листопада, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. Ці події пов’язані справжнім духом єднання, взаємодопомоги, жертовності та любові до ближніх. Люди, які з доброї волі виходили на Майдани міст по всій Україні, не посягали на чуже, а захищали своє, рідне, вони боронили власний вибір, майбутнє своїх дітей і наступних поколінь. Проте, на жаль, на відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної свободи і гідності у 2013-му вартувало багатьом нашим співгромадянам найдорожчого – життя. Як відомо, лише за три місяці Євромайдану у мирній на той час країні за власну свободу віддали життя понад сотня людей, і ще понад дві тисячі дістали поранення.

Сьогодні особливий день для українського народу. Ми не стільки святкуємо, як згадуємо, переосмислюємо і усвідомлюємо, що Гідність і Свобода є важливим і дорогоцінним даром для кожного з нас. Ба більше – на 29-му році від часу відновлення Незалежності нашої держави, зважаючи на російську агресію на Сході України та її руйнівні наслідки всередині країни, ми розуміємо, що захищати свою свободу, незал

Події тих Майданів, військова агресія РФ у Криму та на Сході України спричинили незворотні зміни в українському суспільстві та Церкві. Вони стали переломним моментом у визначенні не лише цивілізаційних орієнтирів для розвитку нашої держави, але також і для майбуття православ’я в Україні. Вони допомогли зрозуміти необхідність церковного об’єднання та визнання суб‘єктності українського православ‘я Вселенським Патріархатом. Ці події остаточно довели, що наша держава – європейська країна, яка зробила вибір на користь належності, європейської християнської цивілізації ще понад 1000 років тому під час Хрещення України-Руси.



Варто пам’ятати, що обраний нашим народом шлях хоча і важкий, тернистий, але незворотний, а захист нашої гідності та свободи триває донині. На жаль досі від рук російського агресора гинуть наші сини і доньки, захищаючи свободу, нас із вами. Тож найперше завдання, яке стоїть зараз перед нами, – це зберегти й укріпити досягнуте, а не бездумно розтратити чи віддати те, що здобуто такою дорогою ціною.



Державне свято – День Гідності та Свободи – збіглося у даті ще з кількома знаковими святами: Собором Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, а також із престольним святом кафедрального храму Православної Церкви України – Михайлівського Золотоверхого собору. Святий Архістратиг Михаїл, який є небесним покровителем Києва, під час подій на Майдані оберігав і допомагав захисникам правди і добра. А наш собор, названий на його честь, став прихистком для киян під час силового розгону Євромайдану. У 2013 році дзвони Михайлівського Золотоверхого монастиря вперше за вісім століть били у набат, сповіщаючи про небезпеку. А духовенство та студенти Київської православної богословської академії допомагали пораненим, носили медикаменти і гарячі напої; у трапезному храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова був облаштований шпиталь, а в самому Михайлівському соборі люди спали і лікувалися. У серпні 2015 року на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря з'явилася «Стіна пам'яті полеглих за Україну» – для вшанування воїнів, які ціною життя захистили нас від російської агресії.



Ми пишаємося тим, що наша Церква справді була, є і буде з народом. Пишаємося тим, що наш храм став не лише місцем молитви, але й місцем захисту та допомоги потребуючим. Що Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир став не просто відбудованим храмом з цеглинок, а істинним Домом Божим, втіленням справжньої Божественної любові, яка проявляється в любові до ближніх. Двері нашої Церкви завжди відкриті для кожного! Ми пам’ятаємо драматичні події новітньої історії, вшановуємо пам’ять загиблих та піклуємося про їхніх рідних. І сьогодні в урочистих богослужіннях проситимемо у нашого небесного покровителя святого Архістратига Божого Михаїла захисту для України і всіх її дітей, знаючи, що Бог не в силі, а в правді!