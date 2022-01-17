Що покласти в тривожну валізу: список та поради

Тверезо подумайте: якщо наступ, що саме ви будете робити?

Хоча тривожність вже спала, думаю, ця інформація не буде зайвою в будь-якому разі. Я про тривожну валізку і про те, що робити, якщо таки повномасштабний наступ.

Перед тим, як витягати з верхніх полиць рюкзака, сядьте, повільно вдихніть і повільно видихніть.

А тепер тверезо подумайте: якщо наступ, що саме ви будете робити? Якщо ви розумієте, що в разі наступу будете їхати зі свого міста/села, передусім знову тверезо оцініть куди. В яких регіонах і які саме родичі чи друзі готові прийняти вас чи вашу родину. Вивчіть маршрут як туди дістатися.

Не покладайтесь на «джіпіесники». Якщо зникнуть інтернет чи зв'язок, чи електроенергія і розрядиться телефон, ви повинні чітко розуміти якими дорогами і як вам їхати

Важливо: пальне. Якщо є можливість, краще мати повний бак. У кількох населених пунктах на Донбасі в 2014 були шалені черги на заправках. Або ж вони можуть просто не працювати. Якщо десь щось потребувало ремонту – саме час це зробити. Якщо у вас тварини, варто подумати заздалегідь як ви їх транспортуватимете. І, наприклад, прикупити переноску для кота чи компактну клітку для шиншили чи папуги, яка не займатиме багато місця.

Якщо ви лишаєтесь вдома. Не полінуйтесь і перевірте де може бути найближче укриття. Підвал, бомбосховище. Поцікавтесь, в кого ключі. Переконайтесь, що у випадку чого зможете безперешкодно туди потрапити. Якщо у вас приватний будинок – перевірте чи не потрібно укріпити погріб. Варто лишити там бутиль питної води, ліхтарик чи свічки, консервацію чи галети – щось, що не зіпсується. В Красногорівці, пам'ятаю, бачила підвал багатоповерхівки, який досвідчені мешканці під'їзду облаштували по-максимуму: знесли туди розкладушки, поставили буржуйку, мали запас палива, води і харчів, а також теплі ковдри і іграшки для дітей.

Важливо: якщо буде задіяна авіація – підвал чи погріб може стати «братською могилою». У всіх інших випадках від того, чим воює ворог на Донбасі, підвали, на моїй пам'яті, таки рятували. Хоча 100% гарантій вижити вони, звісно, не дають

Тепер, власне, тривожна валізка. В неї варто покласти:

Документи. Паспорти, коди, свідоцтва про народження та шлюб, право власності на нерухомість. Бажано у файлах, вакуумних пакетах, у чомусь, що не мокне;

Ліки. Зробіть собі міні-аптечку: нестероїдні протизапальні, анальгетики, кровоспинні, протидіарейні. Бинти і т.д. Якщо ви маєте хронічні захворювання – обов язково майте запас ліків від вашої хвороби. Особливо, якщо це специфічні ліки (медичну картку тоді теж обов язково мати при собі). Наприклад, тим, чиї ліки мають зберігатись виключно в холодильнику, варто заздалегідь подумати про сумку-холодильник на випадок перебоїв з електроенергією чи раптового переїзду;

Їжа. Варто зробити запас того, що довго не псується і має мінімальну вагу, якщо доведеться тікати. Як на мене, ідеальний варіант – сублімована їжа. Наприклад, те ж картопляне пюре від «мівіни» – дешево, мінімум місця і ваги. Гастрит лікувати легше, аніж осколкове поранення. Ще хороша ідея – енергетичні батончики. Їх легко можна приготувати вдома. Вдома також можна зробити запаси консерв, макаронів і каш;

Вода. Пляшка чистої води в рюкзаку – обов язкова. Так само, як і бутиль вдома на балконі. Подумайте про усілякі невеличкі ніштячки для очищення води. Кажуть, є таблетки спеціальні, але я з ними не стикалась. Бачила маленькі фільтрики для пляшок в 2014-му, але не пам ятаю, як вони правильно називаються;

Пауер-банки. Краще кілька. Трійник;

Ліхтарик. І батарейки до нього. І запальничка.

Теплі шкарпетки. Краще кілька пар. Думаю, не варто пояснювати;

Є така крута штука – мультитул. Якщо маєте – сміливо кидайте в рюкзак;

Дощовик;

І знову про медицину. Варто присвятити час такій штуці як турнікет – засіб для зупинки кровотеч. Коровотеча – одна з головних причин смертей на війнах. Він краще за будь-який джгут і простий в користуванні. Потренуйтесь накладати його на собі та на рідних. Доведіть до автоматизму, щоб навіть спросоння могли накласти його за лічені секунди. Бо саме стільки часу є в людини аби вижити при артеріальній кровотечі. Якщо є гроші – гемостатичні бинти – це дуже дієва штука. Але одненький доведеться зіпсувати для тренування. Це все – ні в якому разі не на дні рюкзака! Якщо тікаєте під час обстрілу – турнікет має бути максимально під рукою – часу порпатись не буде, якщо він, не дай Боже, знадобиться. Під час роботи в зоні бойових дій в мене з собою були два турнікети – один на бронежилеті на плечі, другий – в аптечці поряд з целоксом. Аптечка теж була прикріплена до бронежилета, не в торбі.

Наступ прогнозують на зиму. Тож варто купити грілки – це такі маленькі зігріваючі пакетики, які можна покласти у взуття і рукавиці, і вони врятують від обмороження на кілька годин. Недорогі і маленькі.

Решту місця – заповнити теплими речами. Взимку – фліс і шерсть. Зручне взуття, яке фіксує суглоб. Ніяких платформ і підборів. Ніякого камуфляжу, хакі, брудно-коричневого, тактичного одягу, через який вас можуть сплутати з комбатантом і пристрелити про всяк випадок. Те саме стосується і рюкзака.

До рюкзака кріпимо каремат – то дуже рятівна штука. Але не коврик для йоги, а саме каремат.

Список можна продовжувати довго. Це – базовий набір, який під силу зібрати і нести кожному. Про бронежилети, каски, серйозні аптечки, наколінники не пишу. Для тих, хто евакуюється власним авто – варто закинути в багажник спальний мішок і ковдру. Залізний туристичний посуд. Туристичні пальники.

І, головне правило: у будь-якій незрозумілій ситуації – падай і притискайся до землі. Лапки – на шию. Потім перебіжками в укриття або в найближчу заглибину, траншею, підвал. І не панікувати

Паніка – головний ворог раціонального мислення. Зберігаючи спокій шанси вижити більші. Ну і кортизол, раптом що – дуже потрібна штука, економте його. Така валізка – це не лише на випадок війни, а й на випадок стихійного лиха чи іншої біди, яка може статись будь-якої хвилини.

В мене в друзях багато військових, переселенців, яким доводилось покидати все за годину і тих, хто живе на лінії. Нехай ці поради вам ніколи не знадобляться.

І вступайте до батальйонів тероборони. Завжди краще розраховувати на себе.

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Джерело: блог Євгенії Подобної

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