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    Думки вголос

    Великий наступ Кремля. Чому не треба боятися

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Росіяни схильні переоцінювати свої можливості та недооцінювати наші - Великий наступ Кремля. Чому не треба боятися
    Росіяни схильні переоцінювати свої можливості та недооцінювати наші
    фото: mil.gov.ua

    Військо РФ не воювало з регулярними арміями з 1945 року

    Живе легенда, що нібито Іловайськ показав, що існує колосальна перевага російських регулярних військ над нашими. Однак у Іловайську значних втрат завдали по суті, партизанському загону, котрим на той час були ми, добровольці.

    Це було, по суті, екзотичне зборище у своїй масі цивільних людей, не навчених як слід, погано озброєних і мало організованих (я був яскравим тому прикладом).

    Та й цю «дику дивізію» росіянам вдалося постріляти в основному шляхом зради, зокрема – під час виходу злощасним «зеленим коридором» (вічна пам’ять Героям!).

    Характерно, що багатьом росіянам з рядового складу навіть не повідомляли, що вони йдуть на українську територію

    Це свідчить про те, що під час тих подій керівництво в Кремлі не було впевнене, що усі його солдати захочуть іти в Україну воювати – хоча тоді це було набагато більш простою справою, ніж тепер.

    А далі був ДАП і Дебальцеве, де їм вдалося забрати театр бойових дій, але рахунок втрат був рівний, і здатність та волю нашу до спротиву це аж ніяк не зламало.

    Росіяни схильні переоцінювати свої можливості і недооцінювати наші. Впаяний намертво у їх мозок міф про нашу другосортність змусив їх думати, що у 2014-му пів України впаде їм у руки з вдячністю. Натомість більшість воїнів на фронті склали саме вихідці з цих регіонів (шана їм і хвала).

    Звісно, самовпевненість і пиха, як національні риси, штовхають їх знову і знову на завойовницькі війни. Але якщо вдасться якимось чином не дати їм домінувати у повітрі, то – нічого вони нам не зроблять

    Характерно, що військо РФ не воювало з регулярними арміями з 1945 року. Грузинів в силу дрібного масштабу вдалося затиснути авіацією, і то при практичній відсутності засобів протиповітряної оборони було втрачено немало літаків.

    Причому в Грузії РФ воювала так само, як і в Чечні – наносячи ракетні та бомбові удари по містам, селам – по мирному населенню. Картинка такого лиха, страждань ні вчому не винних людей створить потужну підтримку для нас.

    Розуміючи це, Путін може планувати радше невелику і недовгу операцію – або ж велику і остаточну для України, тобто операцію з захоплення Києва.

    А що йому дасть невелика і недовга операція, крім мобілізації українського суспільства? Ну, а про те, щоб взяти Київ, йому годі й мріяти.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін добровольці військові озброєння
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    Великий наступ Кремля. Чому не треба боятися