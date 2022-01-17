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    Думки вголос

    У якому контексті зараз говорять про Україну в світі

    • Мирослав Гай

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    Порошенко зумів перевернути ситуацію на свою користь - У якому контексті зараз говорять про Україну в світі
    Порошенко зумів перевернути ситуацію на свою користь
    фото: facebook

    Новини не йдуть на користь інвестклімату нашої держави

    Петро Порошенко домінує вже п'ятий день поспіль в інформаційному полі України. Західні ЗМІ також виходять з публікаціями про переслідування оппозиції.

    Про Україну зараз у світі говорять в двох контекстах − війна та переслідування оппозиції.

    Ані перше, ані друге не іде на користь інвестклімату.

    Але якщо у випадку війни є об'єктивна стороння причина, що зрозуміла Заходу, а це Росія, то випадку з п' ятим президентом ніхто не вірить в Державну Зраду людини, яка п'ять років була Верховним Головнокомандувачем у найважчі моменти російсько-української війни.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко ЗМІ суд війна літак
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    У якому контексті зараз говорять про Україну в світі