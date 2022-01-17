У якому контексті зараз говорять про Україну в світі

Новини не йдуть на користь інвестклімату нашої держави

Петро Порошенко домінує вже п'ятий день поспіль в інформаційному полі України. Західні ЗМІ також виходять з публікаціями про переслідування оппозиції.

Про Україну зараз у світі говорять в двох контекстах − війна та переслідування оппозиції.

Ані перше, ані друге не іде на користь інвестклімату.

Але якщо у випадку війни є об'єктивна стороння причина, що зрозуміла Заходу, а це Росія, то випадку з п' ятим президентом ніхто не вірить в Державну Зраду людини, яка п'ять років була Верховним Головнокомандувачем у найважчі моменти російсько-української війни.

Джерело: блог Мирослава Гая

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