Путін хоче залякати своєю армією увесь світ

Очільник Кремля вже восьмий рік не хоче залишити Україну в спокої

Український народ здатний, раз і на завжди, поставити хрест на імперських амбіціях Кремля

Путін лякає Війною весь світ, і в першу чергу, нас – українців…

Але ж, наші люди – не такі перелякані як інші!

Ми, українці, з осені 2013-го безпосередньо протидіємо вторгненню ерефівського ворога.

Я, звичайно ж, проти «шапкозакидательства» і применшення сил супротивника, але, враховуючи їхні ІПСО та реальний стан ворожих збройних сил, можу з впевненістю говорити про те, що «русскіє» імперіалісти не можуть провести довготривалої, наступальної, широкомасштабної операціі, яка б здатна була ліквідувати державність України та взяти під повний контроль територію більшу, ніж вони контролюють зараз (Крим, частини Донецької та Луганської областей).

У них особовий склад, навіть, «елітних таманських і кантемирівських» дивізій, їхніх різношорстних спецназів, перебуває у жалюгідному стані: «дідівщина» косить їхні лави; чеченці, дагестанці, буряти – збочено знущаються над «русскім пополнєнієм», роблячи із молодих «русскіх парнєй» «тєрпіл», «опущених збоченців», повних нікчем у військовому відношенні; у них вже, навіть, «кадирівці» на елітні військові берети здають по іншій «пільговій програмі» – морди б’ють русскім бойовим спецназівським генералам…

Оборзєвший криміналітет «збиває бабки» з «ліхіх донбаських і сірійських гусаров» у далеких гарнізонах; техніка московських окупантів, роками, не проходить регламентних і обслуговуючих робіт тощо…

Наші віковічні північно-східні московські вороги мають проблеми з соціально-економічним станом, боєготовністю збройних сил, морально-психологічним забезпеченням їхнього імперського суспільства набагато більші, ніж маємо ми – Українці…

Безумовно, ми будемо сподіватися на краще, а готуватися до найгіршого – до широкомасштабного вторгнення військ Ерефії та їх васалів із ОДКБ.

Але, я переконаний, що наш український народ, спираючись на Збройні Сили України, здатний, раз і на завжди, поставити хрест на імперських амбіціях Кремля…

Якщо Путін зі своїми посіпаками попре, ми, разом зі своїми союзниками, так дамо їм «по яйцях», що імперія здується та зникне…

Слава Нації!

Смерть російським окупантам!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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