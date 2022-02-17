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    Думки вголос

    Путін провокує очікуванням війни Росії проти України

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Постійна військова напруга на кордоні з Україною&nbsp;&ndash; улюблена забавка Кремля - Путін провокує очікуванням війни Росії проти України
    Постійна військова напруга на кордоні з Україною – улюблена забавка Кремля
    фото з відкритих джерел

    Українці показують приклад світові, як треба справлятися з панікою

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    Два дня назад все спрашивали: будет ли война и когда?

    Сейчас чаще задают другой вопрос: миновала ли угроза войны?

    Ответ первый

    Не верьте информации о датах и времени начала войны. Можете смело заключать пари, что именно в это объявленное время и в эту заявленную дату никакой войны не начнется (хотя это не означает отсутствие рисков войны).

    Вся подобная информация (о датах и времени начала войны) объясняется рядом причин.

    Это может быть превентивная информационная спецоперация, чтобы упредить реальные планы начала военных действий (возможно, именно так действуют американцы). Хотя также не исключено, что информационное и эмоциональное напряжение целенаправленно поддерживается на высоком уровне, исходя из эгоистических интересов глобальных политических игроков.

    Ну и, конечно, очень заметны истерический хайп и «кликбейто-мания» на теме войны многих международных СМИ (и если бы только таблоидов, а то ведь и уважаемые масс-медиа замарались в распространении сомнительных и даже провокационных сообщений). Погоня за сенсацией и броскими заголовками делают свое грязное дело. Уровень нашего доверия ко многим международным СМИ после всех последних событий явно снизится.

    Ответ на второй вопрос

    Расслабляться рано. Заявления российских руководителей о якобы отводе войск прозвучали, но фактологически они пока не подтверждаются. Не исключен и обманный маневр, и банальные передвижения российских войск вдоль нашей границы.

    Наконец, напомню, что за последний год мы уже неоднократно наблюдали колебания в численности российских войск на нашей границе. Вслед за некоторым снижением концентрации российских войск на границе с Украиной, происходило очередная эскалация российской угрозы на наших рубежах. С очень высокой вероятностью это может происходить и далее.

    При этом на наших границах стабильно сосредоточены десятки тысяч российских военных и большое число современного вооружения.

    Возможно, нынешнее напряжение через некоторое время спадет. Но российская военная угроза Украине стабильна с 2014 г., а сейчас повышенная концентрация российских войск на нашей границе может и закрепиться на регулярной основе

    Путин, который намеренно вызвал нынешний кризис вокруг Украины, ведет себя как геополитический Хичкок. Он спровоцировал ожидание войны России против Украины. Он поддерживает этот «саспенс» (англ. – suspense) – повышенное чувство тревоги, стремится вызвать панику у объектов своей психической атаки.

    Увы, но у некоторых западных коллег, и у западных СМИ он паническую реакцию точно вызвал. У меня такое ощущение, что кремлевский правитель наибольший кайф ловит именно от этого. В этой связи напомню высказывание Президента США Франклина Рузвельта: «Нам нечего бояться кроме страха». Поэтому не стоит делать таких подарков Путину, и подпитывать таким образом его болезненное и демоническое эго.

    Наша (и Украины, и Запада) стойкость и решительность – главное оружие в «войне нервов», развязанной Путиным.

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    Джерело: блог Володимира Фесенка

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    Теги: війна Путін інформаційна війна агресія українці дезінформація
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    Путін провокує очікуванням війни Росії проти України