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    Нова агресія Путіна. Ради Європи виступила зі спільною заявою

    Рада запрошує до діалогу між РФ та світом - Нова агресія Путіна. Ради Європи виступила зі спільною заявою
    Рада запрошує до діалогу між РФ та світом
    фото з відкритих джерел

    Необхідно зменшити напруження «риторики і дій»

    Керівництво Ради Європи виступило зі спільною заявою щодо напруженості ситуації навколо України. Лідери РЄ заявили, що держави-члени повинні подвоїти свої зусилля, щоб уникнути можливого збройного конфлікту. Про це повідомляє пресслужба ЄС.

    «Ми вкрай стурбовані значною напруженістю ситуації навколо України. Ми стривожені перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами», – йдеться в документі.

    У Раді в черговий раз заявили про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також закликали країни подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації і можливого збройного конфлікту.

    «Ми закликаємо до негайної «деескалації риторики і дій», а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати, підтримувати і дотримуватися», – зазначено в заяві.

    Нагадаємо, Держдеп зробив нову заяву щодо того, коли Росія може атакувати Україну.

    Як відомо, Франція розцінить визнання Росією «Л/ДНР» як «наступ без зброї».

    Напередодні стало відомо, що Росія відповість на вторгнення України в ДНР та ЛНР – заява.

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    Теги: ЄС Росія права людини
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    Нова агресія Путіна. Ради Європи виступила зі спільною заявою