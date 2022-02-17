Незручні питання про Донбас
Росіяни грають в дві парарлельні гри по відношенню до України
Після рішення Держдуми, яке відкрило шлях до визнання Росією «ЛДНР» ми можемо закривати сім років війни Мінських угод, нормандських четвірок і т.д. Ми вже опинилися в новій реальності. Головне її не проспати за святкуваннями дней єдності і жартами над олігархами, які повтікали.
Я склав список незручних питань, які багато хто задавав мені вчора і на які ми, на жаль, поки не маємо або не хочемо мати відповідей:
Чи підпише Путін указ про визнання «ЛДНР»?
Вірогідність підписання вище 90%. Вчора він знову натякнув на Мінські угоди, адже рішення про голосуванню цього питання виникла після невдалої Берлінської зустрічі, коли Україна відмовилася йти на російську інтерпретацію угод, а Німеччина та Франція не дотискали Україну.
Саме це викликало жорстке роздратування Кремля і каталізувало питання визнання «ЛДНР». Зараз, головне невизначене питання полягає тільки в швидкості рішення самого Путіна. Теоретично, буде зроблена спроба ще раз змусити Україну сісти за стіл переговорів.
Але ще раз повторюся, поки з дуже високою імовірністю ми можемо говорити про те, що Путін визнає ці утворення.
Чи означає це завершення (заморозку) конфлікту?
На жаль, ні. Це навпаки, загроза загострення.
Росіяни грають в дві парарлельні гри по відношенню до України: по-перше, це обвал нашої економіки і висока ціна на газ – лише одна із частин цієї стратегії. По-друге, це збільшення воєнної загрози через визнання «ЛДНР».
Згідно з «Конституціями» цих утворень їхня територія – вся Донецька та Луганська область. Вони будуть вимагати повернення всіх територій. Хоча ключова задача – конфедеративна Україна або маріонеткова Україна. В РФ немає зараз зрозумілого і готового плану по останніх двох позиціях. Але їхня гра завжди однакова – підвищення ставок. І визнання «ЛДНР» з подальшою військовою ескалацією – це однозначно підняття ставок.
На жаль, базових сценаріїв два – дестабілізація всередині України і, можливо, як продовження воєнна ескалація. Визнання «ЛДНР» не змінює майже нічого крім офіційного виходу російських військ на лінію зіткнення.
Хто виграв в інформаційній війні Захід-Росія «Путін нападе»?
Виграли і росіяни і американці. Росіяни добилися надвисоких ціни на енергоносії. Вступ України до НАТО зник на десятиліття з повістки дня.
Путін знову став частиною світової геополітики і отримав, майже офіційно, Німеччину, як союзника РФ. Де-факто ми можемо говорити про те, що за останній рік він зробив для ослаблення ЄС більше ніж за всі роки свого правління. І тут, треба сказати, що пасивна політика України останніх років по утриманню антиросійської коаліції дуже допомогла Путіну.
Байден, після завершення навчань російської армії почне говорити, що він переміг (майже переміг) в карибській кризі. В США є повна консолідація двох партій щодо військової загрози РФ і наші внутрішні, та й не тільки наші, інтерпретації в стилі фільму «Хвіст виляє собакою» там не сприймаються взагалі.
Надвисокі ціни на енергоносії – більш ніж вигідні США. Окремо слід зупинитися на тому, що США вперше настільки масштабно зіграли в інформаційну гібридну війну і отримало колосальний досвід того, як воювати на цьому напрямку.
Путін відверто був не готовий до цього.
Стосунки Україна-США: чого нам чекати?
На сьогоднішній день ми не являємося суб’єктами в цих взаємовідносинах з усіма відповідними наслідками.
Що буде робити Росія з «ЛДНР», як економічними одиницями?
Потрібно почати з того, що на сьогодні, через надвисокі ціни на вугілля, «ЛДНР» практично бездотаційні. І навіть в найгірші періоди, дотації РФ не перевищували 1,5-2 млрд доларів США.
Зараз на цих територіях утворена відносно дієва вертикаль, яка підпорядкована пітерським чекістам (перш за все Патрушеву та Іванову, які й ділять цю територію та були головними каталізаторами прискорення процесів визнання).
В цілому, не зміниться нічого. Хоча, наскільки мені відомо, в «ЛДНР» запускається міф про те, що з визнанням республік почнуться серйозні вливання в інфраструктуру і створення такої собі вітрини «русского мира» на кордонах з Україною. З точки зору пропаганди і розпилу грошей – це був би хороший хід, але поки ще це виглядає більше як фантастика. Вся логіка дій РФ не передбачає чогось подібного.
Що робити Україні?
Всі ключові події по Донбасу, судячи з усього переносяться на осінь, коли почнеться новий опалювальний сезон. Нам, для проходження наступного опалювального сезону і для стабільного функціонування економіки, потрібно закупити, як мінімум 8, а реально 10 мільярдів кубів газу. В нинішніх цінах це 10 млрд доларів. Виходячи саме з цих реалій потрібно розраховувати всі свої кроки. Отже, що ми маємо зробити:
- Переглянути бюджет, в якому має бути три головних рядки: пенсії та зарплати, купівля газу і здешевлення газу, як для населення, так і для промисловості та армія (ми маємо півроку, щоб максимально наповнити армію потрібною технікою). На жаль, поки є великі сумніви, що хоч копійку заберуть з будівництва.
- Реально, а не на словах створити двомісячний запас дизеля, а також продати за одну гривну, але під гарантії реконструкції один із державних НПЗ (Дрогобич або Одесу).
- Держава має перестати боятися створювати тероборону. Це ключова задача на наступні півроку.
- Ми маємо випередити росіян по створенню нової коаліції на заміну нормандському і мінському формату. При цьому, паралельно мають створювати регіональні союзи для вирішення локальних, вигідних нам задач. Окремо стоїть питання про налагодження стосунків з Китаєм. Цей напрямок має нарешті запрацювати і ми маємо нарешті відправити туди посла.
- Слова про національну єдність мають нарешті почати наповнюватися змістом (телеканал «Дом») не рахується. Має початися великий суспільний діалог. Влада має вийти за межі секретної кімнати де вариться у власному соку 15 людей.
Цк той мінімум, без якого ми можемо втратити державу.
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Джерело: блог Вадима Денисенка