Росія вислала заступника посла США

В американському відомстві назвали дії РФ необґрунтованими, оскільки Барт Горман має чинну візу, а термін його перебування в Росії не перевищив трьох років

В американському відомстві назвали дії РФ необґрунтованими, оскільки Барт Горман має чинну візу, а термін його перебування в Росії не перевищив трьох років

США дадуть відповідь на дії Москви

Москва вислала із Росії заступника посла США Барта Гормана, повідомив журналістам речник посольства Джейсон Ребхольц.

«Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника голови диппредставництва США Барта Гормана, який був другою особою посольства та одним із ключових співробітників його команди», – розповіли в посольстві, пишуть російські ЗМІ.

Про висилку Гормана стало відомо після візиту посла США Джона Саллівана до МЗС Росії. Зазначалося, що він залишив будівлю відомства через 15 хвилин, не давши коментарів.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова надіслати відповідь на пропозиції США щодо гарантій безпеки 17 лютого. За його словами, його буде опубліковано через кілька годин після відправки до Вашингтона.

За словами дипмісії, США дадуть відповідь на рішення Москви щодо Гормана. Як заявило американське посольство «Інтерфаксу», США вважають висилку Гормана кроком до ескалації.

У посольстві стверджують, що у висланого заступника голови диппредставництва зберігалася діюча віза. «Термін роботи заступника посла Гормана ще не був завершений: у нього зберігалася віза, що діє, і він пробув у Росії менше трьох років», – зазначили в посольстві США.

Із 2017 по 2019 рік Горман служив заступником помічника державного секретаря та помічником директора з розслідування та аналізу загроз у Бюро дипломатичної безпеки Державного департаменту США. Із 2014 по 2016 рік він був начальником служби безпеки місії США в Москві, до цього працював у посольстві США в Багдаді та в Аммані, Йорданія.