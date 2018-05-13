Справу утвердження і визнання автокефалії Православної Церкви в Україні благословив Господь

Закликаємо всіх, хто бажає блага Православній Церкві та Україні, продовжити молитви й працю, спрямовані на церковне єднання.

Звернення Священного Синоду

Української Православної Церкви Київського Патріархату

до православних ієрархів, духовенства, чернецтва та мирян України

та до всього українського народу

з питання утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви

Дорогі брати і сестри, співвітчизники!

З великою радістю та надією серед більшості православних України та в суспільстві були сприйняті повідомлення про початок процесу надання Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію Православної Церкви в нашій державі. Разом з тим ця подія викликає низку питань, на які Священний Синод вважає за необхідне відповісти у цьому зверненні.

Київський Патріархат висловлює вдячність Президенту України Петру Олексійовичу Порошенку за велику працю, здійснювану ним у справі визнання Вселенським Патріархом та іншими Помісними Церквами автокефалії Православної Церкви в Україні. Особистий внесок глави держави у її позитивне вирішення важко переоцінити.

Ми вдячні за підтримку Верховній Раді України, Уряду, представникам місцевої влади, науковій та творчій інтелігенції, всім громадським силам, які підтримали прагнення православних України мати єдину Помісну Церкву. Ми дякуємо також українським православним ієрархам в Діаспорі під омофором Константинопольського Патріархату та світовому українству на чолі з СКУ за сприяння, підтримку і допомогу.

У Київському Патріархаті позитивно оцінюють добрі відгуки щодо справи визнання автокефалії Православної Церкви в Україні з боку інших українських Церков та релігійних організацій, зокрема Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, протестантських Церков, релігійних об’єднань юдеїв та мусульман. Переконані, що успішне завершення процесу єднання православних в Україні в єдину Помісну Церкву, входження її у спілкування з Константинопольським Патріархатом та іншими Помісними Церквами сприятиме поглибленню міжконфесійної та міжрелігійної співпраці, добрі плоди якої засвідчує релігійна спільнота України.

Хочемо вкотре наголосити, що питання надання Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні є справою, яка вирішується між Церквами – між Константинопольським Патріархатом, як нашою Матір’ю-Церквою, і Православною Церквою в Україні. Українська держава, і зокрема Президент України, не втручаються у внутрішні церковні справи, не порушують конституційної норми про відділення Церкви від держави, а виключно надають сприяння у питаннях, які належать до державної компетенції, і роблять це на церковне прохання – з боку Церкви в Україні та з боку Константинопольського Патріархату.

Натомість відомими є численні факти політичного і державного втручання з боку Російської Федерації та про-кремлівських політичних сил в Україні у процес визнання з метою перешкодити йому. Через дипломатичні та інші канали в інтересах влади Росії та Московської патріархії здійснюється тиск на Константинопольський Патріархат, інші Помісні Православні Церкви. Про-кремлівські політичні структури в Україні організували збирання підписів, які, на їхню думку, мають «засвідчити небажання» православних в Україні підтримати започатковану справу. Використовуючи свій вплив, в тому числі фінансовий, на керівництво Митрополії Московського Патріархату в Україні, ці політичні структури поширюють «підписні листи» в парафіях Московського Патріархату в Україні – хоча жодного публічного церковного розпорядження робити це не було зроблено.

Зважаючи на ці факти ми висловлюємо протест проти втручання Російської Федерації у церковні справи, проти використання про-кремлівськими політиками свого впливу в керівних структурах Митрополії Московського Патріархату в Україні з метою перешкодити визнанню автокефалії. Вважаємо, що своїми діями вони порушують законодавство України, розпалюють міжконфесійну ворожнечу, втручаються у справи релігійних організацій, спонукають одні релігійні організації втручатися у справи інших.

Закликаємо архієреїв, духовенство і вірних, які перебувають в складі Московського Патріархату в Україні, не брати участь у політичних провокаціях про-кремлівських сил, не ставати заручниками їхнього прагнення реваншу і повернення до влади.

Разом з тим ми знову і знову застерігаємо всіх від участі в провокаціях, спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі. Заклики окремих політичних та громадських діячів до насильства щодо прибічників Московського Патріархату, до пошкодження чи захоплення майна, яке належить релігійним громадам в юрисдикції Московського Патріархату, нами відкидаються та засуджуються. Київський Патріархат закликає архієреїв, духовенство, ченців та мирян, що перебувають зараз в підпорядкуванні Російської Церкви, до усвідомленого, добровільного єднання в єдину Помісну Православну Церкву в Україні. Акти насильства та інші провокації лише перешкоджають такому єднанню, сприяють противникам утвердження Помісної Православної Церкви в її дискредитації у суспільстві та закордоном.

Одночасно ми вважаємо недопустимим, щоби під виглядом релігійної діяльності через структури Московського Патріархату в Україні поширювалася кремлівська агресивна ідеологія «русского міра», щоби вірні та громади Митрополії РПЦ в Україні ставали заручниками про-кремлівських сил та провідниками їхньої програми. Держава має належно реагувати на всі факти порушення законодавства, вживати заходи для припинення таких порушень і притягнення винних до відповідальності. Громадськість України також має право мирно, в передбачений законами спосіб, висловлювати своє засудження фактів протиправної діяльності з боку осіб та організацій, пов’язаних з Московським Патріархатом.

Дорогі брати і сестри!

Всі ви є свідками того, як Московська патріархія, бачачи наближення визнання автокефалії Православної Церкви в Україні, намагається перешкодити цьому, зокрема через погрози «великого розколу в Православ’ї». Такими погрозами керівництво РПЦ лише підтверджує те, про що ми свідчили від давнього часу: причиною розділення Православ’я в Україні є дії Московської Патріархії, вона спровокувала і досі підтримує поділ УПЦ, а тепер загрожує поділити і все Православ’я. Такі дії керівництва РПЦ свідчать, що воно турбується не про чистоту православного вчення, не про благо Церкви, а про свою владу, про здійснення давньої мрії привласнити собі першість, стати «Третім Римом».

Тому ми з особливою наполегливістю знову і знову звертаємося до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян України, які перебувають в підпорядкуванні Московської патріархії, із застереженням: ваші московські церковні провідники ведуть вас не до збереження єдності Церкви, а до її розколу, у їхні справи «закрадається, під виглядом священнодійства, пихатість світської влади» (8-ме правило ІІІ Вселенського собору). Раніше вони повставали проти Київського Патріархату, віднедавна – посіяли розбрат вже в цілому Православ’ї, відкинувши Святий і Великий Собор Православної Церкви, зібраний на Криті на П’ятидесятницю 2016 р. Зараз вони зазіхають на канонічний порядок і служіння Вселенського Патріарха та погрожують «великим розколом». Все це нагадує переслідування з боку давнього Синедріону, яким, під приводом захисту Божого Закону, були піддані і Сам Господь Ісус Христос, і перша Церква.

Ми переконані й віримо, що справу єднання Православної Церкви в Україні, утвердження і визнання її автокефалії благословив Господь. Доказом цього для нас є історія зростання і зміцнення нашої Помісної Церкви в умовах перешкод, переслідувань, ізоляції. На Бога ми покладаємо всю нашу надію і тепер, та закликаємо всіх, хто бажає блага Православній Церкві та Україні, продовжити молитви й працю, спрямовані на церковне єднання.

«Споглянь з неба, Боже, прийди і подивись на виноградник цей і утверди його, бо його насадила правиця Твоя!»

Закликаємо на всіх Боже благословення!

Від імені Священного Синоду –

Філарет,

Патріарх Київський і всієї Руси-України

Джерело: cerkva.info

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