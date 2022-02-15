Ворог хоче посіяти серед нас розбрат і недовіру

Українці завжди доводили, що є добрими воїнами, які вміють зі зброєю в руках успішно боронити свій край

Агресія Кремля проти нашої держави може перейти в третю світову війну

Сьогодні світ завмер на порозі широкомасштабної ескалації. Навколо українського кордону зосереджена велика кількість російських військ і нависла реальна загроза чергового вторгнення в Україну.

Неоголошена війна, яку Росія розпочала в 2014 році проти України, підступно анексувавши український Крим і окупувавши частину Донбасу, може розгорнутися з новою страшною силою.

Це вже не локальна війна на Сході України, вона буде великою бідою не тільки для українського народу, але й для всього світу

Агресія Кремля проти нашої держави може перейти в третю світову війну. А ми знаємо, що всі війни, як казав святитель Іоан Золотоустий, «постійно походять із коріння гріхів».

Те, що чинить керівництво Росії протирічить вченню Ісуса Христа про любов до ближнього, воно повністю заперечує Євангельську істину. Одержимий бісівськими ідеями, Путін підриває стабільність усієї Європи та сіє ворожнечу між народами. Особливо цинічним є те, що роблять це люди, які називають себе православними християнами.

Росія вже восьмий рік не припиняє гібридну війну проти України, яка ведеться на військовому, інформаційному, економічному, дипломатичному, релігійному, та інших фронтах

Ворог роду людського штовхає Кремль на подальші беззаконня. Його мета знищити Україну, як державу, позбавити нас свободи, змінити європейський вектор нашого розвитку, силою затягти в утопічний «русскій мір».

Чи можна зупинити та відвернути загрозу? Вірю, що так! Для цього потрібно головне – Божа воля та наша єдність. Єдність всього українського суспільства. У молитві за Україну ми постійно просимо Господа: «Єдність подай!». Зараз це особливо актуально. Ми повинні відкинути всі внутрішні протиріччя та непорозуміння, бути єдиними в головному – захисті своєї державності, ідеалів свободи та демократії. Українці мусять продемонструвати ворогу та світові, що вміють об’єднуватися перед загрозою та давати відсіч. Будемо єдиними – будемо сильними! Тоді обов’язково переможемо.

Ми – миролюбний народ, який ні на кого не нападав. Демонструючи реальну прихильність ідеалам миру, здійснили безпрецедентний крок у світовій історії – добровільно позбулися ядерної зброї, підписавши 1994 року Будапештський меморандум, сподіваючись на гарантії наших партнерів

Однак, агресор має пам′ятати: ми не лише миролюбні, але й волелюбні, не прагнемо чужого, але й своїм не поступимося! Не раз, ще з князівських і козацьких часів, під час національно-визвольних змагань, на полях Першої та Другої світової війн, українці доводили, що є добрими воїнами, які вміють зі зброєю в руках успішно боронити свій край.

Захисники Донецького аеропорту, яких назвали «кіборгами», визволителі Маріуполя, всі наші інші герої-захисники явили світові високі зразки патріотизму, жертовного служіння рідному народу. Вони твердо слідували заповіді Христовій: «Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін 15, 13).

Тому, не варто будь-кому сподіватися, що наш народ віддасться на поталу російському окупанту, знову погодиться бути рабом, задовольняючи чиїсь хворобливі імперські амбіції. Ми не забули спалений гетьманський Батурин, Биківню, Соловки, трагічне минуле, коли Москва нищила нашу мову, культуру, літературу, відбирала право на автокефальну Церкву, влаштовувала репресії та Голодомори.

Нині ворог хоче посіяти серед нас розбрат і недовіру, загострити протиріччя, посіяти зерно паніки та зневіри. Це його бісівська тактика перемоги над нами. Але ми повинні протистояти цьому, бути твердими

Нині ми відчуваємо солідарність і підтримку всього цивілізованого світу. Це є другим важливим фактором, який допоможе зупинити ворога. Саме до цих народів доброї волі звернені слова Священного Писання: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5, 9). Країни, які віддані загальнолюдським ідеалам демократії та свободи, з нами.

Варто всім усвідомити: Україна ніколи не здасться на поталу загарбнику. Вона боронитиметься! Захищатиметься від путінських агресорів так, як захищалася під час навали німецько-нацистських загарбників. У випадку чергового нападу на нашу землю, Церква закликає кожного стати на захист нашої Вітчизни, благословляє боротися за її Незалежність.

Українська Православна Церква Київського Патріархату, її єпископат, монахи і священники будуть поруч із рідним українським народом і його військом. Ми кожного дня молимося за наших воїнів, просимо аби Господь Бог дав їм сил, витримки та послав перемогу.

Дорогі браття і сестри, громадяни України! У ці тривожні для багатьох людей часи, хочу звернутися до усіх словами Мойсея:

«Стійте, будьте мужні і Господь переможе за вас»!

Пам’ятайте, що правда завжди перемагає, а ворог зазнає поразки. За допомогою Всемилостивого Бога, наша країна знову стане єдиною, соборною та могутньою

Ми повинні бути непохитні у своїй вірі в перемогу. Наша любов до ближніх і рідного краю надасть нам сил. За нас підносять молитви перед престолом Господнім київські святі князі: рівноапостольний Володимир Великий, благовірний Ярослав Мудрий, а також преподобний Ілля Муромець і всі святі землі Української.

Закликаю вас усіх посилити молитви за мир в Україні та її перемогу над загарбником. Нехай Господь, за молитвами Пресвятої Богородиці, зміцнить, пошле сил і допоможе нам зберегти та захистити Україну!

З нами Бог і Україна!

Джерело: cerkva.info

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