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    Думки вголос

    Церква відзначає одне з найбільших свят у році – Різдво Господа Бога

    Храм був наповнений богомольцями - Церква відзначає одне з найбільших свят у році – Різдво Господа Бога
    Храм був наповнений богомольцями
    фото: facebook.com/PhilaretPatriarch

    Після літії Святійший Владика виголосив своє Різдвяне послання до пастви

    Сьомого січня Православна Церква відзначає одне з найбільших свят у році та згадує одну з головних подій у справі людського спасіння – Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

    Напередодні ввечері, шостого січня 2022 року, я у співслужінні кліриків собору звершив урочисте та святкове всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі.

    Після полієлею на утрені, під час читання святкового канону Різдву Христовому помазував парафіян освяченим єлеєм.

    За богослужінням співали Патріарший хор Володимирського собору та кліросний хор храму.

    Згідно уставу цього дня всенічне бдіння є особливим, оскільки складається з великого повечір’я та утрені. За богослужінням була звершена Літія, під час якої освятив хліб, пшеницю, вино та єлей.

    Після літії виголосив своє Різдвяне послання до пастви. Храм був наповнений богомольцями.

    Після завершення всенічного бдіння у храмі лунали колядки у виконанні духовенства, церковнослужителів та хору кафедрального собору.

    Христос народився! Славімо Його!

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    Теги: Філарет церква свята православна церква
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    Церква відзначає одне з найбільших свят у році – Різдво Господа Бога