ЄС, де люди вакцинувалися, не хоче мати справу з дикунами

Українці часто кажуть, що світ до нас не справедливий, але...

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Антивакцинаторы: «Чего вы, вакцинированные, к нам прицепились. Вы вот вакцинировались и живите себе полноценной жизнь»

ЕС: исключает Украину из Зеленого списка. Потому что у нас разгул эпидемии потому что очень низкий уровень вакцинации.

ЕС, где люди вакцинировались, не хочет иметь дело с опасными дикарями.

Вот вам и ответ. Мы все одно общество. И пока часть общества ведет себя как дикари, это убивает тысячи людей и не дает оставшимся живыми даже вакцинированным жить полноценной жизнью

Украинцы часто говорят, что мир к нам не справедлив. Какого черта, говорят, у нас кредитный рейтинг как у стран Африки. Мы же лучше. А потом в Украине уровень вакцинации как в странах Африки.

И так ли несправедлива оценка зеркала?

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