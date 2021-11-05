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    Думки вголос

    ЄС, де люди вакцинувалися, не хоче мати справу з дикунами

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    ЄС виключає Україну із Зеленого списку, бо у нас розгул пандемії - ЄС, де люди вакцинувалися, не хоче мати справу з дикунами
    ЄС виключає Україну із Зеленого списку, бо у нас розгул пандемії

    Українці часто кажуть, що світ до нас не справедливий, але...

    Мовою оригіналу

    Антивакцинаторы: «Чего вы, вакцинированные, к нам прицепились. Вы вот вакцинировались и живите себе полноценной жизнь»

    ЕС: исключает Украину из Зеленого списка. Потому что у нас разгул эпидемии потому что очень низкий уровень вакцинации.

    ЕС, где люди вакцинировались, не хочет иметь дело с опасными дикарями.

    Вот вам и ответ. Мы все одно общество. И пока часть общества ведет себя как дикари, это убивает тысячи людей и не дает оставшимся живыми даже вакцинированным жить полноценной жизнью

    Украинцы часто говорят, что мир к нам не справедлив. Какого черта, говорят, у нас кредитный рейтинг как у стран Африки. Мы же лучше. А потом в Украине уровень вакцинации как в странах Африки.

    И так ли несправедлива оценка зеркала?

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    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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    ЄС, де люди вакцинувалися, не хоче мати справу з дикунами