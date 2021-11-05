МОЗ змінив умови отримання Covid-сертифіката про одужання

Особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до сімейного лікаря, завантажити сертифікат не зможуть

Сертифікат отримають лише ті, хто почне хворіти з 8 листопада 2021 року, тобто з дати, коли заплановий запуск сертифікату про одужання

З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий Covid -сертифікат про одужання. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я уточнили, що сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар встановив діагноз Covid-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі.

«Документ не згенерується, якщо ваш діагноз Covid-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Отже, сертифікат отримають лише ті, хто почне хворіти з 8 листопада 2021 року, тобто з дати, коли заплановий запуск сертифікату про одужання.

Новий Covid-сертифікат буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах “жовтого” та “червоного” рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

Крім того, особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до сімейного лікаря, і лікар не вніс дані в електронній системі охорони здоров’я – завантажити сертифікат не зможуть.

Зазначимо, що Covid-сертифікат про одужання дозволятиме упродовж 90-ти діб жити без суворих карантинних обмежень. Зокрема, він є одним із документів, які дозволяють користуватися громадським транспортом та відвідувати низку закладів у «червоній» зоні, яку з 1 листопада запровадили в Києві.

Як раніше повідомлялося, цифровий сертифікат у «Дії» про Covid-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.