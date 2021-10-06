Напад на журналістів. Банківська таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує терористів «ДНР»?

Банк заявляв, що підступні журналісти проникли на об'єкт десь роздобули банківську таємницю

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Нет, с руководством Укрэксимбанка все понятно. И с IT департаментом Укрэксимбанка все понятно. Понятно почему в 2020 году у банка были убытки и значительные потребности в докапитализации на фоне прибыльности других государственных банков.

Даже понятно, почему глава правления Укрэксимбанка при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы НБУ в случае отставки Кирилла Шевченко.

Одно непонятно. А в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты проникли на обьект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну.

Так где она на видео? Неужели та самая тайна в том, что Укрэксимбанк кредитует клиентов из ДНР? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло?

И если это тайна, то значит это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то…..то становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида и он хочет унести журналистов с собой.

Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую….

Джерело: блог Сергія Фурси

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