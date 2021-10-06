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    Думки вголос

    Напад на журналістів. Банківська таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує терористів «ДНР»?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    У кабінеті голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера стався напад на журналістів - Напад на журналістів. Банківська таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує терористів «ДНР»?
    У кабінеті голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера стався напад на журналістів

    Банк заявляв, що підступні журналісти проникли на об'єкт десь роздобули банківську таємницю

    Мовою оригіналу

    Нет, с руководством Укрэксимбанка все понятно. И с IT департаментом Укрэксимбанка все понятно. Понятно почему в 2020 году у банка были убытки и значительные потребности в докапитализации на фоне прибыльности других государственных банков.

    Даже понятно, почему глава правления Укрэксимбанка при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы НБУ в случае отставки Кирилла Шевченко.

    Одно непонятно. А в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты проникли на обьект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну.

    Так где она на видео? Неужели та самая тайна в том, что Укрэксимбанк кредитует клиентов из ДНР? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло?

    И если это тайна, то значит это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то…..то становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида и он хочет унести журналистов с собой.

    Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую….

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ДНР банк скандал НБУ
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    Напад на журналістів. Банківська таємниця в тому, що Укрексімбанк кредитує терористів «ДНР»?