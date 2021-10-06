«Це була провокація». Членкиня Наглядової ради Укрексімбанку звинуватила журналістів «Схем»

Страхова каже, що «знає відсотків 30% журналістів»

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера. Так, членкиня ради Вікторія Страхова заявила, що хоче «написати свою позицію, як людини, яка знає відсотків 30% журналістів».

Передусім вона принесла свої вибачення за застосування сили до членів знімальної групи програми «Схеми». «Насильство не може бути виправдане», – каже Страхова. Однак потім вона знову повернулася до теми провокацій.

«Провокація це маніпуляція з метою спонукання до дії. І я вважаю, коли ставлять запитання – з конотацією в обвинуваченні фінансування тероризму, то це таки провокація. Повірте, коли займаєшся війною, а тебе (банк – частина мене) так звинувачують – це боляче, боляче від несправедливості», – виправдовується Страхова.

«Але моя б емоційна реакція виразилася словесно, в банку вона була неприпустимою. І навіть така провокація не виправдовує насильства», – додала банкірка.

Страхова наголосила, що ІТ-фахівці «Схем» суттєво допомогли в з'ясуванні обставин події.

Буквально годину тому, 6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».