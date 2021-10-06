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    Як банкіри напали на журналістів. Поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи

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    У кабінеті голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера сталася серйозна сварка з журналістами - Як банкіри напали на журналістів. Поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи
    У кабінеті голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера сталася серйозна сварка з журналістами
    скріншот з відео

    Очільник МВС впевнений, що розслідування не забере багато часу

    Поліція долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, де зафіксовано протиправні дії стосовно журналістів «Схем» («Радіо Свобода»), повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

    «Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку, на якому зафіксовано протиправні дії групи осіб щодо журналістів «Радіо Свобода». Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу», – написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

    Міністр нагадав, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочато 4 жовтня.

    «Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців», – наголосив Монастирський.

    Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

    Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

    Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

    У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

    Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

    Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

    На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

    У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

    Теги: ЗМІ банк напад скандал розслідування поліція журналіст Денис Монастирський
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    Як банкіри напали на журналістів. Поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи