Напад на журналістів: Мецгер іде з посади голови Укрексімбанку на час слідства

Євген Мецгер потрапив у скандал через напад на журналістів

Мецгер визнав, що його реакція була «надмірно емоційною»

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами видання «Радіо Свобода» повідомив, що напише заяву про складання повноважень.

«Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність», – написав він.

«Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив у відношенні до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами», – йдеться у заяві.

Мецгер додав, що «подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою».

6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».