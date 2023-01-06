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Величезне лицемірство Кремля. Що стоїть за так званим «перемир'ям»

glavcom.ua
Окупанти продовжують вбивати мирних українців
фото з відкритих джерел

Чомусь коли православні у Києві святкували Новий рік, то Путін із штанців вистрибував, тільки б зіпсувати свято

Путін запроваджує «перемир'я» на 36 годин і закликає українську армію зробити те саме «щоб православні відствяткували Різдво».

Така любов до православних у Путіна проявилася відразу після розмови з відомим поборником християнства – Ердоганом.

По-перше радимо Путіну купити календар. Різдво насправді вже пройшло.

По-друге. Чомусь коли православні у Києві святкували Новий рік, то Путін із штанців і свого броніка вистрибував, тільки б його сплюндрувати і зіпсувати свято. А тут раптом «треба нормально відсвяткувати». Так і сказав би «нема більше ракет, не можу зіпсувати ще і Різдво». Чесніше було б.

І по-третє. Перемир'я на свята, навіть релігійні, це величезне лицемірство. Тобто до свят і після свят можна вбивати, насилувати, влаштовувати геноцид. Але от на свята треба помолитися. І відпочити з благосними обличчамм. Це типове лицемірство і заміна принципів і суті релігії на форму. Коли є ритуали, але немає сенсу. Як до війни багато українських корупціонерів на Великдень вдягали вишиванку і перлися до московського патріархату із благосними пиками, наче вони не крали всі дні до цього.

Що означає пропозиція Путіна? По-перше, що силушки вже нема. З липня Росія активізувала все і всіх щоб добитися зупинки вогню та фіксації здобутих результатів. І це ще один прояв. Який потім Путін буде використовувати, щоб роздати методички своїм агентам зі слова «дивіться, ми за мир, а це українці кровожерливи і хочуть крові християнських дітей». Чи допоможе це Путіну перетягнути громадську думку на Заході на свій бік? Навряд, але він все рівно спробує.

По-друге, це демонстрація товарищу Сі «Батя, я стараюсь». Але поки старається мало. І треба більше західних танків щоб він постарався по-справжньому. Тоді і буде справжній мир. А не лицемірна пропозиція «давайте вбивати вже після свят».

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Джерело
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Теги: росія геноцид свята путін українці свято Різдвяні свята

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