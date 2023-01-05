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Євген Істребін Екоактивіст

Чому Гундяєв благає про перемир'я

glavcom.ua
Патріарх Кирило
фото з відкритих джерел

Раніше звучали заяви українських офіційних осіб про початок наступальної операції з приходом морозів

Дивно. А що ж так налякало Гундяєва?

Я багато версій перебрав у голові.

  • вчорашнє падіння нафти на 10%
  • бажання заробити більше грошей під час високого сезону.

Перша версія має довготривалий вплив, і добове перемир'я ні на що не вплине. Другу версію теж відкинув, бо затяті чорти все одно підуть до своїх попів.

Залишається версія із настанням холодів. І тут залишається широке поле для припущень.

Раніше звучали заяви українських офіційних осіб про початок наступальних операцій із приходом морозів.

Також має місце величезна різниця в рівні техніки. Як працює російська техніка на морозі, думаю будь-який обиватель розуміє.

Тому, ймовірно, вони бояться наступів при сильних морозах, коли рівень роботи техніки совка та Заходу стане дуже відчутним для військ окупантів.

Як воно буде насправді, час покаже. Може, я й помиляюся.

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Джерело
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Теги: росія війна РПЦ

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