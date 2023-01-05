Чому Гундяєв благає про перемир'я

Раніше звучали заяви українських офіційних осіб про початок наступальної операції з приходом морозів

Дивно. А що ж так налякало Гундяєва?

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Я багато версій перебрав у голові.

вчорашнє падіння нафти на 10%

бажання заробити більше грошей під час високого сезону.

Перша версія має довготривалий вплив, і добове перемир'я ні на що не вплине. Другу версію теж відкинув, бо затяті чорти все одно підуть до своїх попів.

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Залишається версія із настанням холодів. І тут залишається широке поле для припущень.

Раніше звучали заяви українських офіційних осіб про початок наступальних операцій із приходом морозів.

Також має місце величезна різниця в рівні техніки. Як працює російська техніка на морозі, думаю будь-який обиватель розуміє.

Тому, ймовірно, вони бояться наступів при сильних морозах, коли рівень роботи техніки совка та Заходу стане дуже відчутним для військ окупантів.

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Як воно буде насправді, час покаже. Може, я й помиляюся.