«‎Різдвяне перемир'я» Кремля: Литва різко відреагувала

Міністр Арвідас Анушаускас: «Вбивці втомилися і хочуть відпочити день»

Російський диктатор Володимир Путін наказав міністру Шойгу оголосити перемир’я на Різдво, щоб перепочити, а потім вбивати українців новими силами. Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

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«Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, інакше вбивці втомилися і хочуть відпочити день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоби продовжувати вбивати українців у своїй країні новими силами», – написав Анушаускас.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».