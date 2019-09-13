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    Думки вголос

    За капітуляцію перед Росією. У Раді з'явилася нова коаліція

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Володимир Путін - За капітуляцію перед Росією. У Раді з'явилася нова коаліція
    Володимир Путін

    Як багато голосами такої коаліції можна в майбутньому проголосувати. Особливо проголосувати забаганок Путіна

    Мовою оригіналу

    В парламенте появилась коалиция. ОПЗЖ+Слуга Народа+БЮТ и примкнувшие к ним мажоритарщики из группы «За майбутне Коломойского»...

    Они вместе решили разогнать ЦВК. ЦВК, которое провело самые демократические выборы в истории Украины. И которое должно быть независимым институтом. Основой демократии. Должно было бы быть, но не срослось, видать.

    Хорошая коалиция. Перспективная. Как бы ее назвать. Коалиция «За капитуляцию». Коалиция имени формулы Штайнмаера?

    Как много голосами такой коалиции можно в будущем проголосовать. Особенно проголосовать хотелок Путина.

    Особенно «хотелок» по изменению украинской Конституции.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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