Загострення на Донбасі: троє військових поранені



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Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики обстріляли наші позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм

Збройні формування Російської Федерації 8 разів учора і 4 рази за сьогодні порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників три воїни Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував по наших оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник два рази обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби, 8 червня, російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний.

Нагадаємо, 6 червня відбулося загострення на Донбасі: за добу постраждали п'ятеро українських бійців. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, окупанти викрали у Донецьку мешканку Іспанії.