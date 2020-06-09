Доба на Донбасі: один військовий поранений



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На Донбасі бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Збройні формування Російської Федерації учора і на початку цієї доби 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новотроїцького із використанням 82 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Такі ж гранатомети ворог задіяв біля Мар’їнки.

По захисниках Водяного агресор вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Богданівки обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські найманці двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Оріхового. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

По позиціях неподалік Новолуганського ворог два рази вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Новоолександрівки – з ручних протитанкових гранатометів. Біля населених пунктів Хутір Вільний та Травневе противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів.

Від початку поточної доби, 9 червня, російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем по наших опорних пунктах неподалік Оріхового. Також гранатомети різних систем противник застосував поблизу Новолуганського і Шумів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Мар’їнки.

За поточну добу, 9 червня, втрат серед наших захисників немає.

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