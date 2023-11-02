Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Офіційної інформації поки немає

Жителі Одещини під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Telegram-каналах шириться інформація про удар балістикою.

Офіційної інформації поки немає.

Станом на 18:50 повітряна тривога оголошена в Одеській, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: Одеса Одещина війна ракета окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер
Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер
Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Удар по судноремонтному заводу під Одесою: фото наслідків
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі
РФ атакувала судноремонтний завод на Одещині: є постраждалі
Ранкова атака на Одесу: стало відомо, куди цілили росіяни
Ранкова атака на Одесу: стало відомо, куди цілили росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
9886
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
7986
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
6210
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
5922
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5090
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту