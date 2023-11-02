На Одещині прогриміли вибухи

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Жителі Одещини під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Telegram-каналах шириться інформація про удар балістикою.

Офіційної інформації поки немає.

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Станом на 18:50 повітряна тривога оголошена в Одеській, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.