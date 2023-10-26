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Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки)
Казанський авіаційний завод
фото: супутникові знімки

На одному з підприємств будують та ремонтують стратегічні ракетоносці

У Російській Федерації прискореними темпами будують нові цехи на військових заводах. Йдеться про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні й стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають БПЛА та керовані боєприпаси. Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на супутникові знімки підприємств.

Казанський авіаційний завод

На цьому підприємстві будують та ремонтують стратегічні ракетоносці, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160. Саме вони запускають по Україні ракети Х-101, Х-55 та Х-22.

Відомо, що у 2018 році на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022 році будівництво прискорилось — і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Іркутський авіаційний завод

На цьому заводі ремонтують та виробляють винищувачів Су-30 всіх модифікацій. У період з 2019 по 2021 рік на території заводу з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкта. Такі приміщення можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки) фото 1

Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт» 

На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут почали будувати велику будівлю, а добудували її вже у цьому році. Це – новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії «Кронштадт». Тут випускають військових дрони під брендом «Оріон», «Геліос» та інші.

Росія розбудовує військові заводи: працюють у три зміни (супутникові знімки) фото 2

Зазначається, що є й такі заводи військово-промислового комплексу, про появу яких російська влада відкрито звітує.

«Наприклад, у жовтні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу взяв участь у церемонії здачі корпусу майбутнього ракетного заводу концерну «Алмаз-Антей», в індустріальному парку «Руднево» особливої економічної зони «Технополіс Москва». Під час цього заходу Шойгу повідомив, що підприємство випускатиме системи протиповітряної оборони», – зазначають «Схеми».

Варто додати, що така активна розбудова військових заводів по всій Росії пов'язана з тим, що керівництво РФ не збирається припиняти війну у найближчі роки.

Теги: росія війна завод

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