Командувач Повітряних сил показав бойову роботу Hawk цієї ночі (відео)

Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав бойову роботу американського зенітно-ракетного комплексу Hawk цієї ночі. Відео опубліковано у його Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«100% результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою! На відео – бойова робота американського ЗРК Hawk цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «Шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. «Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.