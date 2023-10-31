Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ під виглядом журналіста

За даними слідства, ворожим пособником виявився мешканець Дружківки Донецької області, який працював у редакції однієї з місцевих газет

До початку повномасштабного вторгнення РФ колаборант готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи «Росія сьогодні»

Агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За даними слідства, ворожим пособником виявився мешканець Дружківки Донецької області, який працював у редакції однієї з місцевих газет. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи «Росія сьогодні». У такий спосіб чоловік потрапив у поле зору спецслужб Росії, які залучили його до негласної співпраці через почесного консула РФ, який на той час діяв у Харкові.

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Агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області фото: Facebook/СБУ

«Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію країни-агресора і пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначають правоохоронці, Росія перевела чоловіка в «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він розпочав виконання ворожих завдань. Серед основних завдань агента був збір інформації про час і кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухалися в напрямку передової.

Крім того, колаборант фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні «звіти» агресору для коригування вогню по українських містах. Водночас російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд і складів із боєприпасами українських військ. Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати в месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації в березні цього року на прифронтовій території на сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом колабораційної діяльності та засудив до 12 років в'язниці. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

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Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами Служба безпеки України заявила, що зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ.

Слідство встановило, що напередодні 2023 року вона опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон.

До слова, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували понад 300 тис. окупантів.