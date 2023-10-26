Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки
фото: Генштаб

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію

Російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку.  Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. 

«На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці», – повідомив Ковальов.

За його словами, безуспішними були наступальні дії противника у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області. Там було відбито 15 атак ворога.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Теги: авіація війна Авдіївка Андрій Ковальов ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони стали невід'ємною частиною війни
Україна потребує нового роду військ
14 жовтня, 16:19
«Вагнерівців» знову помічено на полі бою в Україні
Битва за Авдіївку: Шойгу кинув у бій «Вагнер»
24 жовтня, 18:17
Громадяни України знову можуть розраховувати на нові виплати
Естонія щомісячно виплачуватиме українцям 3600 грн: хто може отримати гроші
5 жовтня, 02:00
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)
5 жовтня, 15:57
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій
6 жовтня, 16:41
Пропалестинські активісти в Берліні роздавали пахлаву, святкуючи напад на Ізраїль
Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу
12 жовтня, 12:39
Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями
Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)
18 жовтня, 11:41
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
16 жовтня, 11:33
У ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні
Атака дронів на Славуту: 16 людей отримали поранення, багато пошкоджень
25 жовтня, 09:01

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
17K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
14K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9812
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6393
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5507
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту