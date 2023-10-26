Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію

Російські війська активно застосовують авіацію і не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак успіхів не мають. Українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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«На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці», – повідомив Ковальов.

За його словами, безуспішними були наступальні дії противника у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області. Там було відбито 15 атак ворога.

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Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.