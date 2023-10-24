Окупанти намагаються штурмувати Авдіївку з кількох напрямків

Українські військові відбили всі атаки російських загарбників з південного та північного напрямків

Війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку

Російські загарбники не припиняють спроб оточити Авдіївку Донецької області та проводять штурми з південного та північного напрямків. При цьому українські військові відбили всі атаки противника. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

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Чиновник зазначає, що окупанти не змогли здійснити жодного прориву, а розповіді російських пропагандистів про нібито «прорвану лінію оборони» назвав черговими фейками.

Водночас представник адміністрації звертає увагу, що ворожі масовані обстріли Авдіївської громади та позицій бійців ЗСУ не припиняється ані вдень, ані вночі. Барабаш додав, що війська РФ для атак застосовують усе наявне озброєння.

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Так, минулої ночі загарбники завдавали ударів авіаційними бомбами та ракетами, а також використовували ствольну артилерію.

За словами керівника МВА, війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, і «кидають на штурми на південь і північ від міста все нові й нові сили».

Також Барабаш розповів про тактику, що застосовується окупантами останнім часом.

«Останні дві доби вони діють здебільшого невеликими групами, намагаються з кількох напрямків одночасно, щоб знайти шпарини в обороні», – пояснив Барабаш.

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При цьому чиновник резюмує, що успіху ворог не має, і «всі атаки відбиті, оборона тримається».

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстріли доріг, які ведуть до Авдіївки, що ускладнює проведення евакуації жителів та доставку гуманітарної допомоги. Противник намагається тримати дорогу під постійним вогневим контролем.

До слова, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.