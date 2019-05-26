Путін готується до Майдану? Військових тестують на готовність до масових розстрілів



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Молодик на відео представляється матросом контрактної служби Кадр з відео

У міністерстві оборони РФ вже назвали бійця «ряженим», а відео - «примітивною фальшивкою»

Днями тюменський штаб російського опоиціонера Олексія Навального опублікував відео, на якому людина в формі спецназу з закритим обличчям анонімно розповідає про те, що в його частині проводився опитування, під час якого у військових запитували в тому числі про готовність стріляти по мітингувальникам. У штабі опозиціонера розповіли, що для підтвердження своєї особи він показав свій військовий квиток і особисте посвідчення з QR-кодом. Пізніше військовий погодився назвати своє ім'я і військову частину виданню Znak.com: за його словами, його звати Артур і він служить в 159-му загоні спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами та засобами Тихоокеанського флоту.

Після такого скандалу пропагандистський телеканал «Звезда» показав відео з цимросійським військовим, який відмовляється від своїх слів про те, що в його частині проводили опитування про готовність стріляти по демонстрантах.

Молодик на відео представляється матросом контрактної служби. Періодично дивлячись повз камеру, мабуть, щоб звіритися з текстом, він розповідає, що на шляху у відпустку в Курган через Тюмень «заради інтересу» і «з метою популяризації військової служби» вирішив зустрітися з представниками місцевого штабу Навального. Йому нібито запропонували записати «відеофрагмент» і для цього переодягнутися в форму військ спеціального призначення.

Коли військовослужбовець побачив інтерв'ю в інтернеті, він зрозумів, що його слова були «перекручені в дуже грубій формі» при монтажі. Повідомлення про проведення соцопитування про готовність стріляти по мітингувальникам він спростовує - про нього, за словами військового, він почув у штабі Навального. Тепер він відчуває «величезний сором» за те, що дав інтерв'ю і «спаплюжив свою частину».

Штаб Навального в Тюмені у відповідь заявив, що молодика не змушували брехати на камеру. Там припустили, що перед зйомкою відео на «Звезде» його залякали.

У міністерстві оборони РФ назвали бійця «ряженим», а відео - «примітивною фальшивкою».